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Эрос Рамазотти: «Русские слегка более замкнутые»

Певец Эрос Рамазотти (Eros Ramazzotti) на сцене в Милане, Италия, 20 декабря 2016.

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Эрос Рамазотти: «Русские слегка более замкнутые»
Фото: GlobalLookPress

На днях певец Эрос Рамазотти выступил в миланском центре Mediolanum Forum. Концерт прошел в рамках турне Perfetto World Tour. 

Недавно в интервью для Lady.mail.ru Рамазотти заявил, что итальянцы и русские в чем-то похожи. 

Может, здесь сказался не только холодный климат.

— Говорят, русские похожи на итальянцев — многие считают, что менталитеты наших наций в чем-то подобны один другому, — сказал певец, которому сейчас 53 года. — Я бы не сказал, конечно, что это предположение верно на сто процентов, хотя некоторые сходства и правда есть. Впрочем, знаете, мы, итальянцы, живем у моря, у нас всегда светит солнце. Такой климат повлиял на наш национальный характер — мы очень открытые! 

Русские же в основной своей массе все-таки слегка более замкнутые. Может, здесь сказался не только холодный климат, но и тоталитарный режим, который царил в вашей стране очень долгое время…

 
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0 Не нравится 0 Нравится 27.12.2016 Теги: эрос рамазотти

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