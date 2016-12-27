Эрос Рамазотти: «Русские слегка более замкнутые»

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На днях певец Эрос Рамазотти выступил в миланском центре Mediolanum Forum. Концерт прошел в рамках турне Perfetto World Tour.

Недавно в интервью для Lady.mail.ru Рамазотти заявил, что итальянцы и русские в чем-то похожи.

Может, здесь сказался не только холодный климат.

— Говорят, русские похожи на итальянцев — многие считают, что менталитеты наших наций в чем-то подобны один другому, — сказал певец, которому сейчас 53 года. — Я бы не сказал, конечно, что это предположение верно на сто процентов, хотя некоторые сходства и правда есть. Впрочем, знаете, мы, итальянцы, живем у моря, у нас всегда светит солнце. Такой климат повлиял на наш национальный характер — мы очень открытые!

Русские же в основной своей массе все-таки слегка более замкнутые. Может, здесь сказался не только холодный климат, но и тоталитарный режим, который царил в вашей стране очень долгое время…