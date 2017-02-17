Эния: «Не хотела заниматься ничем другим»

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Эния не раз говорила, что любит уединение. Она редко появлялась на светских мероприятиях даже в девяностых, когда была особенно знаменита. Каково же было удивление звезд и журналистов, когда они увидели Энию на красной ковровой дорожке перед церемонией вручения премий Grammy. 55-летняя звезда выглядела вдвое младше своего возраста. Она выбрала для этого вечера белое платье в пол с прозрачной накидкой.

В одном из последних интервью ирландская певицу спросили, чем бы она занималась, если бы ее музыкальная карьера не сложилась.

С самого детства я обожала играть на фортепиано.

— Я всегда любила музыку, с очень раннего возраста, — ответила Эния. — Чем бы я не занималась, музыка всегда выходила на первый план. С самого детства я обожала играть на фортепиано. После занятий по фортепиано я продолжала самостоятельно проигрывать страницу за страницей, мне нравилось практиковаться, исследовать инструмент. Я изучала музыку как предмет. То есть, не было ничего другого, чем бы я хотела заниматься помимо музыки.

Напомним, что Эния прославилась, выпустив такие хиты как Only Time, Orinoco Flow, Wild Child.