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Эмма Уотсон: «Платье сделано из остатков ткани»

Актриса Эмма Уотсон на премьере фильма «Красавица и чудовище», Лондон, Англия, 23 февраля 2017.

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Эмма Уотсон: «Платье сделано из остатков ткани»
Фото: GlobalLookPress

На премьере фильма «Красавица и чудовище» исполнительница главной роли Эмма Уотсон (Emma Watson) появилась в эффектном сером платье Emilia Wickstead. 

Перед промо-туром картины 26-летняя Эмма завела аккаунт в сети Инстаграм под названием The_press_tour. В нем она подробно описывает каждый свой наряд и макияж. Дело не в том, что актриса хочет похвастаться. Она рекламирует бренды, которые используют только экологически чистые материалы и не вредят природе. Вот что она рассказала об этом платье: 

Эти ненужные куски ткани получили новую жизнь.

— Сшитое на заказ платье Emilia Wickstead — структурное, с открытыми плечами и с шлейфом в складку. Платье сделано из остатков ткани, которую производит одна семейная лондонская компания, они делают ткани для показов высокой моды, а производство у них в Италии. Эти ненужные куски ткани получили новую жизнь; часто излишки ткани невозможно продать, и их уничтожают. Платье было создано в лондонском ателье Эмилии Уикстид, где работают только женщины. 

 

 
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1 Не нравится 4 Нравится 28.02.2017 Теги: Эмма Уотсон

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