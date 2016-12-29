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Эмин Агаларов: «Дети просят iPad»

Певец Эмин Агаларов на премии «Fashion New Year Awards», Москва, 20 декабря 2016.

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Эмин Агаларов: «Дети просят iPad»
Фото: GlobalLookPress

На днях в отеле The Ritz-Carlton Moscow прошла церемония вручения премии Fashion New Year Awards 2017. Эмин Агаларов появился со своей новой девушкой Аленой Гавриловой. Артист получил награду в номинации «Самый стильный певец».

В прошлом году Агаларов развелся с Лейлой Алиевой. Двое сыновей, двойняшки Али и Микаил остались жить с мамой. Недавно в интервью для журнала Hello! Амин рассказал о том, что старается принимать участие в жизни малышей. 

— Минимум два дня в неделю я стараюсь проводить с детьми, — сказал 37-летний певец. — Лечу туда, где сыновья, — в Баку, например, на выходные. И вот эти субботу и воскресенье я с ними просыпаюсь и сам укладываю их спать. Компенсирую время отсутствия. Понятно, что я не могу приехать, ворваться в их жизнь и начать воспитывать. Но я пытаюсь делать все правильно.

Журналистка спросила звезду, о чем обычно просят сыновья папу. 

— В основном iPad, — признался Эмин. — Я сопротивляюсь: «Сынок, ты не видел меня неделю, давай поиграем без iPad». «Нет, я не хочу с тобой играть, я хочу играть в iPad. А ты с Алишкой играй», — говорит Мика.

Эмин не обижается на детей: 

Знаете, я в них обоих вижу себя. 

— Ну, так. Мы договариваемся. Час-два на iPad, потом прогулка, катания на машинах... Знаете, я в них обоих вижу себя. 

 
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0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2016 Теги: Эмин Агаларов

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