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Елизавета Боярская: «Никогда не видела папу таким покорным»

Елизавета Боярская и Евгений Миронов в спектакле «Иванов», Москва, 22 декабря 2016.

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Елизавета Боярская: «Никогда не видела папу таким покорным»
Фото: GlobalLookPress

В московском Государственном театре Наций на днях прошел предпремьерный показ спектакля «Иванов» по одноименной пьесе Чехова. Главные роли играют Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская.

Недавно Елизавета посетовала, что ее отец Михаил Боярский слишком балует внука. Четырехлетнего Андрея частенько приходится оставлять с бабушкой и дедушкой: ведь оба родителя: и сама Елизавета, и ее муж Максим Матвеев много работают. 

Для наших бабушек и дедушек Андрей — божество.

— У Андрюши любви иногда даже чересчур много, особенно со стороны дедушки, — сказала звезда, которой сейчас 31 год, в интервью журналу StarHit. — Я никогда раньше не видела папу таким покорным, любые желания внука он выполняет беспрекословно. «Так же нельзя, — иногда возмущаюсь я. – Держи себя в руках». Но все бесполезно: для наших бабушек и дедушек Андрей — божество, перед которым они вдохновенно преклоняются.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 29.12.2016 Теги: Елизавета Боярская

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