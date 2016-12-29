Елизавета Боярская: «Никогда не видела папу таким покорным»

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В московском Государственном театре Наций на днях прошел предпремьерный показ спектакля «Иванов» по одноименной пьесе Чехова. Главные роли играют Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и Елизавета Боярская.

Недавно Елизавета посетовала, что ее отец Михаил Боярский слишком балует внука. Четырехлетнего Андрея частенько приходится оставлять с бабушкой и дедушкой: ведь оба родителя: и сама Елизавета, и ее муж Максим Матвеев много работают.

Для наших бабушек и дедушек Андрей — божество.

— У Андрюши любви иногда даже чересчур много, особенно со стороны дедушки, — сказала звезда, которой сейчас 31 год, в интервью журналу StarHit. — Я никогда раньше не видела папу таким покорным, любые желания внука он выполняет беспрекословно. «Так же нельзя, — иногда возмущаюсь я. – Держи себя в руках». Но все бесполезно: для наших бабушек и дедушек Андрей — божество, перед которым они вдохновенно преклоняются.