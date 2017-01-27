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Елена Перминова: «Какие преграды, если люди любят?»

Модель Елена Перминова на показе коллекции Christian Dior, Париж, Франция, 23 января 2017.

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Елена Перминова: «Какие преграды, если люди любят?»
Фото: GlobalLookPress

На показе коллекции модного Дома Christian Dior сезона весна-лето 2017 модель Елена Перминова появилась в футуристическом белом костюме. 

Перминовой сейчас 30 лет, ее супругу, бизнесмену Александру Лебедеву — 57. По словам модели, их держит вместе искренняя любовь.

У других, бывает, меньше времени пройдет и все стихает.

— Какие могут быть преграды, если люди друг друга любят? — сказала Елена в интервью журналу Tatler. — Мы вместе уже одиннадцать лет. У других, бывает, меньше времени пройдет и все стихает. А у нас наоборот! 

У пары растут трое маленьких детей: мальчики Никита, Егор и дочка Арина. 

— Ариша живет в отдельной комнате, а мальчишки вместе, — рассказала Перминова о быте своих детей. — Но ложатся спать все одновременно — у них режим одинаковый. Ариша хочет, чтобы я с ней побыла, погладила ее, искупала, книжку почитала. И Никита с Егором то же самое: «Мама, ты с ней была вчера! Ну давай, ты сегодня с нами!» Я иногда думаю: почему у меня не шесть рук?

 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 27.01.2017 Теги: Елена Перминова

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