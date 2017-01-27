Клайв Оуэн: «Моя жена — удивительная женщина»

Фото: GlobalLookPress

На днях в Риме состоялась премьера короткометражного фильма Killer in Red, режиссером которого стал Паоло Соррентино (Paolo Sorrentino). Главную роль сыграл Клайв Оуэн.

Звезда фильмов «Город грехов» и «За гранью» давно и счастливо женат. В каждом интервью Клайв говорит комплименты своей супруге Саре-Джейн Фентон (Sarah-Jane Fenton).

Она бросила свою карьеру ради меня и наших детей.

— Я знаю, это звучит очень банально, но моя жена — удивительная женщина, — сказал 52-летний актер в интервью для журнала «7 Дней». — Она бросила свою карьеру ради меня и наших детей, дает мне полную свободу делать то, что я считаю нужным в своей профессии. Преданность, доверие, понимание, поддержка — поверьте, я ценю это гораздо больше, чем вы можете вообразить. Лишь однажды, когда я очень долго отсутствовал, жена мне позвонила и высказала все, что наболело. И я сразу же принял меры, чтобы вернуться домой. Сразу же.

Интересно, что Оуэн и его избранница познакомились, когда играли в театре Ромео и Джульетту.