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Синди Кроуфорд: «Стараюсь не брать на себя обязательства»

Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) на вечеринке журнала Marie Claire, Голливуд, США, 10 января 2017.

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Синди Кроуфорд: «Стараюсь не брать на себя обязательства»
Фото: GlobalLookPress

На днях журнал Marie Claire во второй раз вручил премию Image Maker Awards. Помимо Кроуфорд на мероприятии побывали Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), Джессика Альба (Jessica Alba), Кайли Дженнер (Kylie Jenner) и многие другие. 

Недавно 50-летняя Синди дала интервью проекту «Время счастья». Она рассказала, что, по ее мнению, главный актив человека — это не деньги, а время. Модели постоянно не хватает времени на по-настоящему важные вещи, его приходится выкраивать, отказываясь от чего-то. 

Я отдаю себе отчет в том, что время не вернешь.

— Мой муж может подтвердить, что перед каждым Новым годом я даю себе обещание не брать на себя новые обязательства, — сказала Кроуфорд. — У меня двое детей, и вы знаете, как это бывает: «Мама, давай сделаем печенье», — просит дочь. А я отвечаю: «Давай лучше купим печенье!» Это потому, что сейчас я отдаю себе отчет в том, что время не вернешь. Нужно расставлять приоритеты, определяя, на что лучше всего потратить свою энергию. Мне, например, жалко тратить ее на выпечку печенья, хотя я не утверждаю, что именно так все должны поступать. Я говорю только за себя, хотя и могу представить себе идеальную картинку, на которой мать учит дочь готовить печенье.

 

 
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1 Не нравится 2 Нравится 18.01.2017 Теги: Синди Кроуфорд

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