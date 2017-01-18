Синди Кроуфорд: «Стараюсь не брать на себя обязательства»

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На днях журнал Marie Claire во второй раз вручил премию Image Maker Awards. Помимо Кроуфорд на мероприятии побывали Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston), Джессика Альба (Jessica Alba), Кайли Дженнер (Kylie Jenner) и многие другие.

Недавно 50-летняя Синди дала интервью проекту «Время счастья». Она рассказала, что, по ее мнению, главный актив человека — это не деньги, а время. Модели постоянно не хватает времени на по-настоящему важные вещи, его приходится выкраивать, отказываясь от чего-то.

Я отдаю себе отчет в том, что время не вернешь.

— Мой муж может подтвердить, что перед каждым Новым годом я даю себе обещание не брать на себя новые обязательства, — сказала Кроуфорд. — У меня двое детей, и вы знаете, как это бывает: «Мама, давай сделаем печенье», — просит дочь. А я отвечаю: «Давай лучше купим печенье!» Это потому, что сейчас я отдаю себе отчет в том, что время не вернешь. Нужно расставлять приоритеты, определяя, на что лучше всего потратить свою энергию. Мне, например, жалко тратить ее на выпечку печенья, хотя я не утверждаю, что именно так все должны поступать. Я говорю только за себя, хотя и могу представить себе идеальную картинку, на которой мать учит дочь готовить печенье.