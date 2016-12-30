Чулпан Хаматова: «Поняла, почему так сильно люблю собак»

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На днях в московском Государственном театре Наций состоялся предпремьерный показ спектакля «Иванов» по одноименной пьесе Чехова. Чулпан Хаматова исполнила в нем роль Анны Петровны.

Недавно в интервью для портала Pravmir.ru Чулпан порассуждала о том, как, глядя из своего детства, она оценили бы себя нынешнюю.

Я по-прежнему целую собаку в нос.

— Главный критерий оценки состоятельности взрослого человека у меня в детстве был таким — может ли взрослый человек поцеловать собаку в нос? — сказала Хаматова, которой сейчас 41 год. — Так что в этом смысле я-ребенок одобрила бы себя взрослую. Я по-прежнему целую собаку в нос. Целую и знаю, что у них микробы. И детей даже ругаю за подобное: «Что вы делаете, у них там микробы!». Но безрезультатно. Они же видят, что я так делаю, и целуют вместе со мной. Кстати, о собаках. Я поняла, почему их так сильно люблю. Они никогда не прячут глаза, даже когда им нечего сказать. Они отводят только тогда, когда интерес исчерпан и им нужно отправляться дальше, по своим делам. Люди не могут выдержать друг у друга такого внимательного взгляда.