Кристи Бринкли: «Диеты не работают»

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Вышел новый номер журнала Sports Illustrated Swimsuit. Модель Кристи Бринкли, которой сейчас 63 года, снялась для него вместе с двумя своими дочками. На вечеринку в честь выхода номера Кристи пришла в обтягивающем красном комбинезоне.

В интервью тому же журналу Sports Illustrated Бринкли рассказала о том, как питаться, чтоб оставаться в форме. Ее первое правило — никаких строгих диет.

— В начале своего пути я много экспериментировала с диетами: пробовала питаться только соками или продуктами одного вида, есть грейпфрут перед тем, как приступить к полноценному приему пищи… — Вспоминала модель. — Все это не работает. Пользу приносит лишь одна вещь: полноценное и сбалансированное питание.

Каждое утро перед завтраком Кристи выпивает стакан воды с лимоном:

Это помогает мне зарядиться энергией на весь день.

— Этот совет я вычитала в инстаграме. Не успев как следует проснуться, я выпиваю стакан теплой воды, куда выжимаю один лимон и добавляю мед манука и щепотку кайенского перца. Это помогает мне зарядиться энергией на весь день.