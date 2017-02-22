 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кристи Бринкли: «Диеты не работают»

Модель Кристи Бринкли (Christie Brinkley) на вечеринке, Нью-Йорк, США, 16 февраля 2017.

1 0
Кристи Бринкли: «Диеты не работают»
Фото: GlobalLookPress

Вышел новый номер журнала Sports Illustrated Swimsuit. Модель Кристи Бринкли, которой сейчас 63 года, снялась для него вместе с двумя своими дочками. На вечеринку в честь выхода номера Кристи пришла в обтягивающем красном комбинезоне. 

В интервью тому же журналу Sports Illustrated Бринкли рассказала о том, как питаться, чтоб оставаться в форме. Ее первое правило — никаких строгих диет. 

— В начале своего пути я много экспериментировала с диетами: пробовала питаться только соками или продуктами одного вида, есть грейпфрут перед тем, как приступить к полноценному приему пищи… — Вспоминала модель. — Все это не работает. Пользу приносит лишь одна вещь: полноценное и сбалансированное питание. 

Каждое утро перед завтраком Кристи выпивает стакан воды с лимоном:

Это помогает мне зарядиться энергией на весь день.

— Этот совет я вычитала в инстаграме. Не успев как следует проснуться, я выпиваю стакан теплой воды, куда выжимаю один лимон и добавляю мед манука и щепотку кайенского перца. Это помогает мне зарядиться энергией на весь день.

 
Загрузка...
0 Не нравится 1 Нравится 22.02.2017 Теги: Кристи Бринкли

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору