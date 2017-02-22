Кристи Бринкли: «Диеты не работают»
Модель Кристи Бринкли (Christie Brinkley) на вечеринке, Нью-Йорк, США, 16 февраля 2017.
Вышел новый номер журнала Sports Illustrated Swimsuit. Модель Кристи Бринкли, которой сейчас 63 года, снялась для него вместе с двумя своими дочками. На вечеринку в честь выхода номера Кристи пришла в обтягивающем красном комбинезоне.
В интервью тому же журналу Sports Illustrated Бринкли рассказала о том, как питаться, чтоб оставаться в форме. Ее первое правило — никаких строгих диет.
— В начале своего пути я много экспериментировала с диетами: пробовала питаться только соками или продуктами одного вида, есть грейпфрут перед тем, как приступить к полноценному приему пищи… — Вспоминала модель. — Все это не работает. Пользу приносит лишь одна вещь: полноценное и сбалансированное питание.
Каждое утро перед завтраком Кристи выпивает стакан воды с лимоном:
Это помогает мне зарядиться энергией на весь день.
— Этот совет я вычитала в инстаграме. Не успев как следует проснуться, я выпиваю стакан теплой воды, куда выжимаю один лимон и добавляю мед манука и щепотку кайенского перца. Это помогает мне зарядиться энергией на весь день.