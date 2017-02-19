Селин Дион: «Мне пришлось справляться самой»

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На церемонии вручения наград Grammy 48-летняя Селин Дион появилась в зеленом платье с весьма откровенным декольте и вырезом до бедра. Фанаты певицы были потрясены: они еще не видели Селин одетой столь смело.

Муж певицы Рене Анжелил (René Angélil) скончался в начале прошлого года. Теперь она одна воспитывает троих сыновей. Старшему, Рене-Чарльзу (René-Charles) 16 лет, близнецам Эдди (Eddy) и Нельсону (Nelson) всего 6. Сейчас Дион уже может спокойно обсуждать свою потерю.

Он всегда со мной.

— У нас все хорошо, — рассказывала звезда журналистам на красной ковровой дорожке. — Бывают дни, когда мне кажется, что прошло уже три года, а бывает, этого как будто не происходило. Он всегда со мной, и я знаю, что он гордится.

По словам Селин, ей удалось по крайней мере психологически подготовить детей к тому, что отец покинет их:

— Должна сказать, что вряд ли это было полезным жизненным уроком для детей, но у меня не было выбора, пришлось справляться. Горжусь, что я подготовила их к тому, что отец нас покинет. А для меня это было уроком: никогда не знаешь, когда случатся подобные вещи и тебе придется брать ответственность за все на себя. Это было уроком для меня, но и дети справляются с ситуацией хорошо. Никогда не знаешь, что случится в жизни, так что никогда откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня: сказать «я люблю тебя», послать письмо с благодарностью, позвонить маме или папе или признаться в чем-то, или позвонить другу. Будущее — сейчас.