Бен Аффлек: «Дженнифер — лучшая мать в мире»

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На днях в Лондоне состоялась премьера фильма «Закон ночи». Главные роли в нем сыграли Бен Аффлек и Сиенна Миллер (Sienna Miller). Гости вечера отметили, что актер несколько поправился в последнее время.

В 2015 году Аффлек и его супруга Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) объявили о разводе. Но спустя несколько месяцев процесс был приостановлен, и Аффлек до сих пор официально женат. По слухам, все это время он пытался вернуть жену, а та искала в себе силы простить ему измену с няней их детей. Поговаривают даже, что Дженнифер вновь беременна от Бена.

Моя любовь к ней никогда не закончится.

— В моей жизни и карьере самое главное — рождение моих детей, — сказал 44-летний актер в последнем интервью. — Я счастлив, потому что могу быть с ними. Смысл жизни — вырастить хороших людей. У меня есть отличный помощник. Дженнифер — лучшая мать в мире. Я буду доказывать, что моя любовь к ней никогда не закончится.

Сейчас у супругов трое детей — дочки Вайолет (Violet) и Серафинa (Seraphina), сын Самуэль (Samuel).