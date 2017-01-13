 
 

Самое
обсуждаемое

   
 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Бен Аффлек: «Дженнифер — лучшая мать в мире»

Актер Бен Аффлек (Ben Affleck) на премьере фильма «Закон ночи», Лондон, Англия, 11 января 2017.

0 0
Бен Аффлек: «Дженнифер — лучшая мать в мире»
Фото: GlobalLookPress

На днях в Лондоне состоялась премьера фильма «Закон ночи». Главные роли в нем сыграли Бен Аффлек и Сиенна Миллер (Sienna Miller). Гости вечера отметили, что актер несколько поправился в последнее время. 

В 2015 году Аффлек и его супруга Дженнифер Гарнер (Jennifer Garner) объявили о разводе. Но спустя несколько месяцев процесс был приостановлен, и Аффлек до сих пор официально женат. По слухам, все это время он пытался вернуть жену, а та искала в себе силы простить ему измену с няней их детей. Поговаривают даже, что Дженнифер вновь беременна от Бена. 

Моя любовь к ней никогда не закончится.

— В моей жизни и карьере самое главное — рождение моих детей, — сказал 44-летний актер в последнем интервью. — Я счастлив, потому что могу быть с ними. Смысл жизни — вырастить хороших людей. У меня есть отличный помощник. Дженнифер — лучшая мать в мире. Я буду доказывать, что моя любовь к ней никогда не закончится.

Сейчас у супругов трое детей — дочки Вайолет (Violet) и Серафинa (Seraphina),  сын Самуэль (Samuel). 

 

 
Загрузка...
0 Не нравится 0 Нравится 13.01.2017 Теги: Бен Аффлек

назад

  Планетарий Планетарий

Предыдущие фото

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору