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Эшли Грин: «Хочу насладиться супружеской жизнью»

Эшли Грин на церемонии вручения наград People's Choice, Лос-Анджелес, США, 18 января 2017.

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Эшли Грин: «Хочу насладиться супружеской жизнью»
Фото: GlobalLookPress

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград People's Choice Awards. Ее называют «народным «Оскаром»», потому что победителей выбирают обычные зрители путем интернет-голосования. Эшли Грин (Ashley Greene), которая появилась на красной ковровой дорожке в лиловом платье Jeffrey Dodd, вручила один из призов.

Недавно 29-летняя звезда фильма «Сумерки» объявила о помолвке. Ее бойфренд Пол Коури (Paul Khoury), с которым она встречается уже 3 года, сделал ей предложение в конце декабря 2016. «Это самый прекрасный момент, который я когда-либо надеялась испытать,  написала Эшли в Instagram, обращаясь к жениху. Ты сделал меня самой счастливой, самой удачливой женщиной. Хочу дарить тебе свою неизмеримую любовь на протяжении всей нашей жизни».

В интервью журналу Women’s Health актриса сказала, что не планирует немедленно становиться многодетной мамой. 

Сейчас я еще слишком эгоистична для этого.

Я хочу не больше троих детей, — сказала звезда. — Возможно, двоих. И я полная противоположность моей мамы. Она родила нас, когда была еще совсем молодой, и теперь они с папой готовы жить в свое удовольствие. Я же хочу выйти замуж, насладиться супружеской жизнью, а потом, когда буду полностью готова посвятить себя детям, родить. Сейчас я еще слишком эгоистична для этого.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 20.01.2017 Теги: Эшли Грин

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