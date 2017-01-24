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Арнольд Шварценеггер: «Нам удалось остаться близкими людьми»

Актер и политик Арнольд Шварценеггер на спортивных соревнованиях в Кицбюеле, Австрия, 21 января 2017.

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Арнольд Шварценеггер: «Нам удалось остаться близкими людьми»
Фото: GlobalLookPress

В австрийском Кицбюеле прошли соревнования по горнолыжному спорту Audi FIS Ski World. Арнольд Шварценеггер (Arnold Schwarzenegger) прибыл понаблюдать за состязаниями. Также на мероприятии были замечены актриса Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) и ее бойфренд Брэд Фэлчак (Brad Falchuk).

В 2011 году Шварценеггер и его супруга Мария Шрайвер (Maria Shriver) объявили о расставании после 25 лет брака. У пары к этому моменту было четверо детей. Правда, официально они все еще не разведены. В одном из последних интервью звезду спросили, в каких он сейчас отношениях с Марией. 

Мы растим наших детей мирно.

— Я не могу по-настоящему ответить вам на этот вопрос… — Признался Арнольд, которому сейчас 69 лет. — Нам удалось, несмотря на расставание, остаться близкими людьми. Мы растим наших детей мирно, не устраивая между собой никаких войн. Стараемся сделать все возможное, чтобы наши отношения как можно меньше отражались на них. Они действительно старательны, много делают сами, в частности, занимаясь благотворительной деятельностью. Мы в восторге от них.

Сейчас Шварценеггер встречается с физиотерапевтом Хизер Миллиган (Heather Milligan). Мария Шрайвер заявляла, что не планирует устраивать свою личную жизнь в ближайшее время.

 

 
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0 Не нравится 1 Нравится 24.01.2017 Теги: Арнольд Шварценеггер

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