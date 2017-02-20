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Анна Седокова: «Планирую пятерых детей от разных мужей»

Певица Анна Седокова на презентации клипа «Первая любовь», Москва, 13 февраля 2017.

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Анна Седокова: «Планирую пятерых детей от разных мужей»
Фото: Globallookpress

Недавно Седокова представила новый клип под названием «Первая любовь». На фотографиях с презентации видно, что певица беременна. Это стало сюрпризом для многих ее поклонников: звезда скрывала свое положение. 

Сразу появились слухи об отце ребенка. Как пишет журнал «7 Дней», 25-летнего возлюбленного Седоковой зовут Артем, он гендиректор строительной компании. Также говорят, что пара уже назначила дату свадьбы. Правда, знаменитая сваха Роза Сябитова считает, что Седокову вряд ли возьмут замуж. Несколько месяцев назад в эфире Первого канала Сябитова назвала певицу «вторсырьем» из-за того, что у Анны уже есть двое детей. 

Да, может быть, меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет.

— Я раньше считала, что надо обязательно выйти замуж, и только после этого рожать ребенка, что я кому-то что-то должна, — ответила свахе Седокова в последнем интервью. — Но мне 34 года. И в этом возрасте я уже имею право никому не быть должной. Ни Розе Сябитовой, никому другому. Считаю, что женщина имеет полное право родить ребенка не потому, что она замужем, а потому что она хочет быть счастливой. И она может быть мамой и при этом не сидеть дома. Может получать при этом образование и работать. Да, может быть, меня никто больше замуж с тремя детьми не возьмет. Но не важно все это. И вообще, я планирую пятерых детей от разных мужей.

Звезда уже воспитывает двух дочек от предыдущих браков с Валентином Белькевичем и Максимом Чернявским.

 
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0 Не нравится 1 Нравится 20.02.2017 Теги: анна седокова

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