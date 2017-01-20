Энди Макдауэлл: «Мужчинам подобных вопросов не задают»

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На днях телеканал Hallmark Channel презентовал свои проекты, которые должны выйти в 2017 году. На презентации побывала Энди Макдауэлл, звезда сериала «Кедровая бухта», который недавно был показан на этом телеканале.

Недавно Макдауэлл приняла участие в Дубайском международном кинофестивале. Общаясь с журналистами, Энди рассказала о дискриминации, царящей в Голливуде.

Почему женщина внезапно должна уйти на пенсию, а мужчина нет?

— Я хочу больше возможностей для женщин своего возраста, — сказала актриса, которой сейчас 58 лет. — Ближе к сорока меня стали спрашивать о том, что будет, когда я перестану работать. Мужчинам подобных вопросов обычно не задают. Почему женщина внезапно должна уйти на пенсию, а мужчина нет? Это очень странно, но такова реальность. Подобное отношение к женщине укоренилось в американской культуре, что весьма печально.

Макдауэлл добавила, что ее раздражает, когда ей в пример приводят Мэрил Стрип (Meryl Streep). Мэрил продолжает получать много ролей в свои 67 лет.

— Ну, я надеюсь, что она работает, — сказала Энди о Мэрил. — А как насчет остальных из нас?