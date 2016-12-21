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Алла Пугачева: «Важно, чтобы дети выучили десять законов»

Певица Алла Пугачева на новогоднем концерте, Москва, 16 декабря 2016.

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Алла Пугачева: «Важно, чтобы дети выучили десять законов»
Фото: GlobalLookPress

В мастерской эстрадного искусства для детей и юношества Recital Club, где преподает Алла Пугачева, состоялся отчетный новогодний концерт. Помимо певицы на мероприятии побывала патронесса благотворительного фонда «Федерация» Елена Север. 

По словам Пугачевой, которой сейчас 67 лет, для нее важно раскрыть потенциал каждого ребенка: 

— Моя система обучения, конечно, сильно отличается от других, — сказала певица корреспонденту «Комсомольской правды». — И во многом для меня это эксперимент. Я ведь никогда не думала, что могу этим заняться. Мне важно, чтобы дети выучили десять законов. Один из них: не завидовать успеху своего коллеги. Ещё одна заповедь: не огорчаться от провала. Пусть он будет стимулом в дальнейшей работе. Главное: любить меньше себя, а больше — зрителя, который на тебя приходит. И эти заповеди пригодятся детям в дальнейшем в любой профессии.

На вопрос о том, почему она не привела на концерт своих детей Гарри и Лизу Галкиных, Алла Борисовна ответила, что им еще рано:

Приболели, простудились немного. 

— Дети маленькие ещё. Во-первых, приболели, простудились немного. У меня сегодня тут приемный сын сидит, Женечка Пугачев (внук покойного брата Пугачевой Евгения — прим. ред.). Так что достаточно. И то, Женя уже устал, пока ждал начала концерта.

 
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0 Не нравится 0 Нравится 21.12.2016 Теги: Алла Пугачева

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