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Александр Буйнов: «Мы за Пугачеву!!!»

Певец Александр Буйнов на юбилее Льва Лещенко, Москва, 1 февраля 2017.

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Александр Буйнов: «Мы за Пугачеву!!!»
Фото: GlobalLookPress

Александр Буйнов выступил на концерте в честь юбилея Льва Лещенко в Кремлевском дворце. Льву Валерьяновичу исполнилось 75 лет.

После новогодних праздников в Сети появилась петиция, в которой предлагается избавить новогодний телеэфир от Аллы Борисовны Пугачевой. Узнав об этом, многие звезды вступились за Примадонну. В частности, в защиту певицы выступил Александр Буйнов. Он опубликовал в своем Instagram снимок, на котором  Пугачева, сидящая рядом с ним, демонстрирует стройные ноги.

Петиция, кляуза, донос... для меня синонимы, словесный понос.

— Актриса с такими данными, с такими мозгами, такой харизмой... может и должна выходить на сцену всю жизнь! Или, по крайней мере, сколько она того пожелает, — подписал фото певец, которому сейчас 66 лет. — Петиция, кляуза, донос... для меня синонимы, словесный понос, а подписывать подобное... А давайте вот так сразу подпишем «просьбу трудящихся» о расстреле всех неполюбившихся артистов, соседей, свекровей, тёщ! Не уступает дорогу молодым?! Так залезьте, запрыгните кто-нибудь на её пьедестал! А, не получается, не можется? Работать надо над собой, учиться, и через всю жизнь, через пот и кровь, через неудачи и падения забраться на вершину, имя которой Алла, и тихо так спросить: «А можно я рядышком немного постою?» Да пожалуйста, кто ж тебе не даёт?! А чего стоять-то, лети, брат, дальше, выше... Мне кажется, так и только так должен поступать Человек, Артист, Личность! Я за Пугачеву! Мы за Пугачеву!!!

 

 
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1 Не нравится 3 Нравится 07.02.2017 Теги: Александр Буйнов

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Обсуждение 3  

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  • Olga
    А где это любимая жена Алена, ранее носился с ней как с писаной торбой, кричали о своей любви на всех перекрестках) а это где же она?они друзяки большие с Пугачевой были))
    		 08.02.17 10:53
         
    -1
         
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  • Елена
    Ну еще бы он не был за Пугачеву))) Ему самому 66 уже.Дайте дорогу новым лицам и голосам.
    		 08.02.17 09:02
         
    3
         
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  • Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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