Александр Буйнов: «Мы за Пугачеву!!!»

Фото: GlobalLookPress

Александр Буйнов выступил на концерте в честь юбилея Льва Лещенко в Кремлевском дворце. Льву Валерьяновичу исполнилось 75 лет.

После новогодних праздников в Сети появилась петиция, в которой предлагается избавить новогодний телеэфир от Аллы Борисовны Пугачевой. Узнав об этом, многие звезды вступились за Примадонну. В частности, в защиту певицы выступил Александр Буйнов. Он опубликовал в своем Instagram снимок, на котором Пугачева, сидящая рядом с ним, демонстрирует стройные ноги.

Петиция, кляуза, донос... для меня синонимы, словесный понос.

— Актриса с такими данными, с такими мозгами, такой харизмой... может и должна выходить на сцену всю жизнь! Или, по крайней мере, сколько она того пожелает, — подписал фото певец, которому сейчас 66 лет. — Петиция, кляуза, донос... для меня синонимы, словесный понос, а подписывать подобное... А давайте вот так сразу подпишем «просьбу трудящихся» о расстреле всех неполюбившихся артистов, соседей, свекровей, тёщ! Не уступает дорогу молодым?! Так залезьте, запрыгните кто-нибудь на её пьедестал! А, не получается, не можется? Работать надо над собой, учиться, и через всю жизнь, через пот и кровь, через неудачи и падения забраться на вершину, имя которой Алла, и тихо так спросить: «А можно я рядышком немного постою?» Да пожалуйста, кто ж тебе не даёт?! А чего стоять-то, лети, брат, дальше, выше... Мне кажется, так и только так должен поступать Человек, Артист, Личность! Я за Пугачеву! Мы за Пугачеву!!!