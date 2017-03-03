Вера Брежнева встречает весну

Вы готовы к новому сезону? Певица Вера Брежнева спешит напомнить, что самое романтическое время года уже наступило. И сама звезда уже настроилась на весну.

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Вера опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена в воздушном платье с цветочным принтом. «Весенняя весна с весной внутри», — подписала фото звезда.

Поклонники артистки снимок оценили и не поскупились на комплименты.

Ранее Брежнева написала о намерении соблюдать Великий пост. И напомнила, что это особое время. «Часто пост воспринимают как возможность похудеть и относятся к нему только с этой точки зрения. Но время поста – особенное. Если душа тоскует по чистоте, ищет душевного здоровья, то она должна постараться как можно лучше использовать это полезное для нее время. Тогда и проходить он будет в радость, а не в тягость. Это так называемая "генеральная уборка". И гораздо важнее здесь соблюдать чистоту души, мысли и речи. Самое время "прибраться" в своих хранилищах. Также сейчас время задуматься о вредных привычках, зависимостях и слабостях, к которым мы попадаем в неволю. Действительно ли наш дух такой слабый, чтобы не смочь совладать с ними... Делюсь с вами мыслями. Как я это чувствую».

«Всем, кто будет соблюдать – легкости и радости душевной. Касательно меня – дала обеты, тоже работаю над собой», — добавила звезда.

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Вера Брежнева интригует откровенными снимками. Звезда опубликовала в соцсетях серию снимков, на которых запечатлена в нижнем белье.