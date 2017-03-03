Питер Динклэйдж готовится к пополнению

У известного актера Питера Динклэйджа (Peter Dinklage) большая радость. Вскоре у звезды появится второй наследник. На днях Питер с супругой, театральным режиссером Эрикой Шмидт, побывал на одной из премьер, и журналистам сразу стало ясно, что малыш появится уже совсем скоро.

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Питер и Эрика предпочитали не торопиться с официальными сообщениями. Но интересное положение уже не скроешь. По всей вероятности, Шмидт уже на третьем триместре. Как уточняется, пара вместе 12 лет. Старшей дочери супругов Зелиг ("благословение" - в переводе с немецкого) шесть лет.

Эрика не раз рассказывала в интервью, что ее муж всегда пользовался успехом у женщин. Они ценили в нем интеллект и чувство юмора. Однако в последние годы внимание со стороны дам стало слишком навязчивым - фанатки «Игры престолов» порой ведут себя слишком экспансивно.

Напомним, в прошлом году Динклэйдж получил премию «Эмми» в номинации «Лучший актер второго плана в драматическом сериале» за роль Тириона Ланнистера. «Я теперь получаю множество предложений сыграть кого-то вроде Тириона. Я уже играю в лучшей версии этого жанра, уверен, никто не сможет снять что-то круче, чем "Игра престолов"», - заметил артист в одном из интервью.

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Источник фото: Globallookpress.com