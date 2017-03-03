Они встречались на протяжении года. И выглядели довольно милой парой. Но недавно Кэти Перри (Katy Perry) и Орландо Блум (Orlando Bloom) пришли к решению, что теперь им не по пути. Но никто по этому поводу не страдает.

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О разрыве звезд стало известно в начале недели. «Прежде чем появятся многочисленные сплетни и фальсификации, мы подтверждаем, что Кейт и Орландо расстались, сохранив уважение друг к другу», - сообщили представители артистов.

Теперь же ситуацию решила прокомментировать сама поп-звезда. «Как насчет нового образа мыслей в 2017 году? Вы можете оставаться друзьями и быть в теплых отношениях с бывшими партнерами. Нет ни жертв, ни злодеев. Наслаждайтесь жизнью!» — написала певица в Twitter.

Любопытно, что ранее инсайдеры сообщили, что ни Перри, ни Блум не относились к своему роману серьезно. «Кэти не воспринимала это как что-то особенное. Между ними никогда не было серьезных отношений. Когда они начали встречаться, подумали: "Хм, это будет интересно". Но Орландо и не думал останавливаться на одной девушке».

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Источник фото: Globallookpress.com