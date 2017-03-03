Диана Шурыгина поспорила с блогерами

Диана Шурыгина быстро превращается в звезду. И уже анонсирован выпуск нового шоу «Пусть говорят» с участием девушки. На этот раз Диана вместе с известными блогерами обсудит вопрос популярности в соцсетях.

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История Шурыгиной стала сенсацией февраля. Девушка поведала о том, как в прошлом году стала жертвой изнасилования на вечеринке у друзей. Диана обвинила в насилии юношу Сергея Семенова. Сейчас молодой человек отбывает наказание в колонии.

Андрей Малахов ранее писал, что после появления Дианы в эфире шоу к нему обратились несколько миллионеров с предложением отправить Диану на отдых на курорт. Некий продюсер намерен снять клип с участием девушки. Модельные агентства предлагают Шурыгиной выступить на Неделе моды в Москве.

Рейтинги девушки в соцсети также высоки. Ее фразы стали мемами, историю Дианы на некоторых форумах обсуждали крайне бурно. Шурыгина смогла даже обойти Филиппа Киркорова по числу подписчиков в соцсети «ВКонтакте». Сейчас во время прогулок по Москве к Шурыгиной нередко обращаются подростки с просьбой сфотографироваться.

Одним словом, Диана - личность уже довольно знаменитая. И популярные блогеры это признают. Один из принявших участие в съемках блогеров Николай Соболев написал: «Конструктив тоже был, хотя слишком много разговоров о хайпе и рейтингах заставили меня не хило покричать в студии. Мы забываем, ради чего все это... Мы все-таки за справедливость боремся!»

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