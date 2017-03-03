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Синди Кроуфорд похвасталась телом


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Супермодель Синди Кроуфорд (Cindy Crawford) несколько недель назад отметила 51-й день рождения. Но возраст звезду не страшит. Даже на шестом десятке Синди есть чем похвастаться. Фигура у Кроуфорд прекрасная.

Синди опубликовала в Insta снимок, на котором запечатлена в бикини в бассейне. Выглядит звезда прекрасно и в меру расслабленно. Словно демонстрируя релакс мечты. Подписчики сразу же это отметили и похвалили Кроуфорд.

Сама модель недавно обмолвилась, что сейчас ее тело не совсем идеально. «У меня есть целлюлит, и я признаю это, но иногда я просто говорю себе: «К черту, я надену бикини». Я сейчас не такая, как была в 20 или 30 лет, но моя задача состоит в том, чтобы принимать свой возраст и свою жизнь».

Напомним, сейчас Синди продолжает сниматься для глянца, недавно выпустила книгу. По словам звезды, с возрастом она поняла, что самый важный ресурс — это время. «Меня часто спрашивают: как вы находите время на то, чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме, как вы находите время на то и на это. Я всегда отвечаю: вы не «находите» время, это неверное слово, вы его выкраиваете. Никто не принесет вам время на блюдечке. Если для меня что-то важно, то я «выкраиваю» на это время. Поэтому весь секрет в том, чтобы планировать свое время с учетом ваших собственных интересов и тех целей, которые вы хотите достичь».

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0 Не нравится 0 Нравится 03.03.2017 Теги: Синди Кроуфорд

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