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Алекс Смерфит кокетничает


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В полку завидных женихов прибыло. Алекс Смерфит, бывший бойфренд Виктории Бони, похоже, готов к новым отношениям. И делает вполне прозрачные намеки в соцсетях. Девушки, кому нравится Алекс?

Накануне Смерфит опубликовал в Instagram селфи, на котором предстал с новой прической и в стиле ретро. И попросил подписчиков оценить его обновленный имидж. Можно предполагать, что таким образом мужчина привлекает внимание потенциальных невест.

Кстати, сама Боня относится к этому совершенно спокойно. Девушка занята собственной модельной карьерой и недавно блистала на постоскаровской вечеринке в Голливуде. Правда, пока не совсем ясно, готова ли Вика к новым романам.

Напомним, ранее звезда поясняла, что разрыв с Алексом - осознанное решение. «Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. <...>. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад», — писала Боня в Instagram.

Ранее мы писали: 

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​

Виктория Боня копит энергию для любимого. Звезда увлеклась методикой психолога Ларисы Ренар.

Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.​



0 Не нравится 1 Нравится 03.03.2017 Теги: виктория боня

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