Алекс Смерфит кокетничает
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В полку завидных женихов прибыло. Алекс Смерфит, бывший бойфренд Виктории Бони, похоже, готов к новым отношениям. И делает вполне прозрачные намеки в соцсетях. Девушки, кому нравится Алекс?
Накануне Смерфит опубликовал в Instagram селфи, на котором предстал с новой прической и в стиле ретро. И попросил подписчиков оценить его обновленный имидж. Можно предполагать, что таким образом мужчина привлекает внимание потенциальных невест.
Кстати, сама Боня относится к этому совершенно спокойно. Девушка занята собственной модельной карьерой и недавно блистала на постоскаровской вечеринке в Голливуде. Правда, пока не совсем ясно, готова ли Вика к новым романам.
Напомним, ранее звезда поясняла, что разрыв с Алексом - осознанное решение. «Мы с Алексом @alexandersmurfit решили расстаться... но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда. <...>. Скажу сразу, нашим расставанием не движут ни ссоры, ни измены, ни семейные проблемы. Мы хотим сказать об этом один раз. Это не спонтанное решение, мы пришли к нему полгода назад», — писала Боня в Instagram.
Ранее мы писали:
Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.
Виктория Боня копит энергию для любимого. Звезда увлеклась методикой психолога Ларисы Ренар.
Боня путешествует по Европе после разрыва. Девушка старается развеяться.
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Обсуждение 6
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ПрелестьСуетится, значит,Виктория оставила его.
03.03.17 11:48
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50/50"модельная карьера". ага))
03.03.17 10:40
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rerfhfxfДаже странно, что они расстались, они так одинаковы. Похожи на дорогих проституток разного пола, и видимо, образ жизни не сильно диссонирует с внешностью.люди тусовок, вещей, заложники имиджа. И очень смешно читать, мол, Боня блистала на вечеринке после Оскара.А там были русские журналисты? Кто был свидетелем, блистала ли там русская не юная содержанка, или же жалась в углах, когда ее брезгливо обходили иностранные селебрити?)
03.03.17 10:24