 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Владимир Мединский готовится к пополнению


0 0

Владимир Мединский много времени посвящает работе, но и о семье не забывает. И семья его растет. Как сообщается, чета Мединских готовится к скорому пополнению.

На днях супруга министра культуры, бизнес-леди Марина Мединская, посетила одну из художественных выставок. Дама выбрала достаточно просторный наряд, и тем не менее светские обозреватели без труда пришли к выводу, что женщина уже совсем скоро подарит любимому мужу еще одного наследника.

Сейчас пара воспитывает трех ребят. Младший сын появился на свет в июне 2012 года в одном и столичных роддомов. Обычно Мединские предпочитают не рассказывать о личном и даже имена детей не называют. Но однажды министр обмолвился, что всерьез занимается спортивной подготовкой сыновей. «Чем больше смотрю футбол, тем больше люблю наших хоккеистов, - писал Владимир в соцсетях. - Зря сына в хоккей не отдал. В сентябре займусь... Дети, занимающиеся хоккеем, реже простужаются. Лед... И само собой - характер, физподготовка, коллективизм».

Ранее мы писали:

Мел Гибсон рассказал о подготовке к рождению девятого наследника. Актер почти не волнуется. 

Ирина Шейк беременна? У звезды замечены изменения по линии талии. 

У Артема Ткаченко родился второй сын. Актер празднует пополнение.


0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2017 Теги: Владимир Мединский

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору