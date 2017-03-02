Владимир Мединский готовится к пополнению

Владимир Мединский много времени посвящает работе, но и о семье не забывает. И семья его растет. Как сообщается, чета Мединских готовится к скорому пополнению.

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На днях супруга министра культуры, бизнес-леди Марина Мединская, посетила одну из художественных выставок. Дама выбрала достаточно просторный наряд, и тем не менее светские обозреватели без труда пришли к выводу, что женщина уже совсем скоро подарит любимому мужу еще одного наследника.

Сейчас пара воспитывает трех ребят. Младший сын появился на свет в июне 2012 года в одном и столичных роддомов. Обычно Мединские предпочитают не рассказывать о личном и даже имена детей не называют. Но однажды министр обмолвился, что всерьез занимается спортивной подготовкой сыновей. «Чем больше смотрю футбол, тем больше люблю наших хоккеистов, - писал Владимир в соцсетях. - Зря сына в хоккей не отдал. В сентябре займусь... Дети, занимающиеся хоккеем, реже простужаются. Лед... И само собой - характер, физподготовка, коллективизм».

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