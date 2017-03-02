У Кондулайнен роман с молодым актером
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Актриса Елена Кондулайнен не из тех женщин, что готовы в какой-то момент отказаться от борьбы за мужчин. Дама четыре раза была замужем и до сих пор надеется наладить личную жизнь. И по некоторым данным, старания Кондулайнен не напрасны.
Кондулайнен увлечена актером Олегом Каменщиковым. Актриса предпочитает пока не рассказывать о друге, но подтвердила, что сердце занято. «Да, я в отношениях. Но о своем счастье предпочитаю молчать!»
По словам друзей, с Каменщиковым звезда, бывший секс-символ, познакомилась в прошлом году на одном из кинофестивалей.
«Каменщиков покорил ее сердце игрой на гитаре, - цитирует Starhit одну из подруг звезды. - Они постоянно пропадали до утра в парках. На завтраках и ужинах садились исключительно вдвоем. Леночка по приезде в столицу решила продолжить общение, предложила поработать в паре. Теперь на сцену они выходят вместе и называют себя дуэт «Кокон». Звезду 90-х часто узнают на улицах, поэтому с бойфрендом она предпочитает уединяться у себя дома. Там готовит ему борщи, мясо по-французски и торты. Так как в доме некому забить гвоздь, Олег помогает по ремонту жилплощади. Я давно не видела подругу такой окрыленной! Она долго не могла влюбиться, выбрасывала все дорогие подарки от поклонников. А тут ведет себя как ребенок!»
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Новости | 13.01.2016
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Обсуждение 8
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Marana VilniusПрямо любопытно стало - посмотрела выпуск "Пока все дома". Умом, конечно, дамочка не блещет, но уж каких-то вселенских глупостей тоже не выдавала. Позабавил только её рассказ про полтора миллиона в Голливуде. Ну и песни - банальщина. Что касается её бойфренда, - он явно в ней очень заинтересован. 17 лет разницы всё-таки не 30. Да и выглядит она очень даже неплохо для 58 лет. Только кончики волос в порядок привести бы и макияж глаз "потише" сделать.
02.03.17 13:47
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АгаА мне понравился Ее рассказ о том, где Ее сын работает. Начала рассказывать, а закончить не смогла)))
02.03.17 17:47
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50/50городская сумасшедшая с претензией на сексуальность. кто таких любит, могу подкинуть профиль фитнес-гуры Санжлена (набирать латиницей), там вообще трэш и угар возрастной женщины. и напоминалка, как стареть НЕ надо
02.03.17 12:33
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АгаЯ смотрела о ней недавно передачу "Пока все дома" , там и Ее новый бойфренд был, но она такая там смешная и глупая)) Чем Лена мужчинам интересна, я не поняла.
02.03.17 12:23
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Так он КаменЬщиков или Каменщиков? С мягким знаком или нет?
02.03.17 11:40
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КсенияВыкидывала дорогие подарки от поклонников. Автор статьи,где вы увидели старания Елены наладить личную жизнь?
02.03.17 11:09
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ПрелестьНу и где тут борьба за мужчин?!
02.03.17 10:10