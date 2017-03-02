У Кондулайнен роман с молодым актером

Актриса Елена Кондулайнен не из тех женщин, что готовы в какой-то момент отказаться от борьбы за мужчин. Дама четыре раза была замужем и до сих пор надеется наладить личную жизнь. И по некоторым данным, старания Кондулайнен не напрасны.

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Кондулайнен увлечена актером Олегом Каменщиковым. Актриса предпочитает пока не рассказывать о друге, но подтвердила, что сердце занято. «Да, я в отношениях. Но о своем счастье предпочитаю молчать!»

По словам друзей, с Каменщиковым звезда, бывший секс-символ, познакомилась в прошлом году на одном из кинофестивалей.

«Каменщиков покорил ее сердце игрой на гитаре, - цитирует Starhit одну из подруг звезды. - Они постоянно пропадали до утра в парках. На завтраках и ужинах садились исключительно вдвоем. Леночка по приезде в столицу решила продолжить общение, предложила поработать в паре. Теперь на сцену они выходят вместе и называют себя дуэт «Кокон». Звезду 90-х часто узнают на улицах, поэтому с бойфрендом она предпочитает уединяться у себя дома. Там готовит ему борщи, мясо по-французски и торты. Так как в доме некому забить гвоздь, Олег помогает по ремонту жилплощади. Я давно не видела подругу такой окрыленной! Она долго не могла влюбиться, выбрасывала все дорогие подарки от поклонников. А тут ведет себя как ребенок!»

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