Пугачева растит соперника Цискаридзе

Примадонна увлеченно растит будущих звезд. Дива воспитывает сына и дочь, и судя по семейным роликам в Instagram, у ребят множество талантов. Гарри, например, пластичен и прекрасно двигается. И кажется, мальчик уже заинтересовался балетом.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Мар 1 2017 в 5:08 PST

Пугачева опубликовала в Instagram видео пируэтов сына. Гарри двигается с большим артистизмом и даже соблюдает такт. «Держись, Цискаридзе!» — подписала ролик Алла Борисовна.

Поклонники таланты Гарри оценили: «Удачи ему на жизненном пути», «Алла Борисовна, скучать вам не приходится. Дай Бог вам здоровья!!!», «Маленький энерджайзер!», «Гарри, как будущий артист, должен уметь всё!», «Достойная смена подрастает!!!»

Ранее крестная ребят дизайнер Мила Ставицкая рассказывала журналистам: «Гарри и Лиза очень хорошо схватывают иностранные языки. У них очень хорошо пошел французский язык. Детки очень хорошо поют и пытаются уже на музыкальных инструментах играть. Понятно, конечно, что в такой талантливой семье было бы удивительно, если бы дети не пели. Ребята очень развитые, музыкальные».

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