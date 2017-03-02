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Кокорин снова в центре скандала


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Звезда футбола и Instagram Александр Кокорин в прошлом году стал фигурантом «игристого скандала». Но, похоже, прошлый урок спортсмен не усвоил. На днях Кокорин нарушил правила движения - выехал на встречную полосу ночью. Однако агент спортсмена уверяет, что ничего серьезного не произошло.

По данным СМИ, 25 февраля нападающий петербургского «Зенита» был задержан за нарушение в центре Москвы. Будучи за рулем своего Bentley, Александр ехал по встречной полосе с превышением скорости. Информацию подтвердили в столичном главке МВД, уточнив, что футболист неоднократно нарушал правила дорожного движения.

Агент спортсмена поспешил успокоить журналистов. «Александр ехал по Малой Дмитровке. Поворачивая налево, зацепил колесом полосу. Поэтому на него составили административный протокол, а материалы были направлены в суд. За это нарушение предусмотрен штраф или лишение прав. Обычная житейская история, никто ночью не гонял по встречке».

Он добавил, что сейчас футболист занят на тренировках и не думает об инциденте.

Напомним, в прошлом году Кокорин и полузащитник Павел Мамаев после провала сборной на ЧЕ повеселились на вечеринке в Монте-Карло, организация которой обошлась в несколько сотен тысяч евро. Поведение футболистов общественность сочла неприличным. Настолько неприличным, что в Сети появилась петиция за роспуск сборной РФ по футболу.

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1 Не нравится 0 Нравится 02.03.2017 Теги: Александр Кокорин

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