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Белла Хадид стала звездой шоу Lanvin


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Белла Хадид (Bella Hadid) подтвердила свой статус профессионала. Девушка сохраняет невозмутимость практически в любых обстоятельствах. Что еще раз было доказано на модных показах в Париже.

 
 
 

В первый день весны в столице Франции стартовала Неделя моды. Белла, как одна из самых популярных манекенщиц, уже блеснула на нескольких шоу. Причем на показе H&M девушке пришлось дефилировать под композицию в живом исполнении ее бывшего возлюбленного, певца The Weeknd. Но Хадид была совершенно спокойна и ни разу не сбилась с шага.

Чуть позже Белла стала одной из главных звезд модного показа дома Lanvin. И дефиле девушки в сером пальто и белой кружевной блузке произвело на публику самое приятное впечатление.

Креативный директор Lanvin Бушра Жаррар (Bouchra Jarrar) пояснила журналистам, что старалась создать нечто особенное для женщин «нежных и сильных». В новой осенне-зимней коллекции она старалась учесть каждую деталь, которая отличает истинно парижский шик. И похоже, Хадид вполне удалось представить на подиуме именно тот образ, который вдохновляет дизайнера.

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1 Не нравится 1 Нравится 02.03.2017 Теги: Белла Хадид

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