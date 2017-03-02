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Энистон пожалела Брэда Питта


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Последние полгода выдались не самыми счастливыми в жизни Брэда Питта (Brad Pitt). Скандальный развод, борьба за детей... Даже бывшая супруга Дженнифер Энистон (Jennifer Aniston) какое-то время предпочитала игнорировать Питта. Но сейчас все меняется.

В свое время Энистон категорически отказалась обсуждать развод Питта с Джоли. Воздерживалась от критических замечаний. По слухам, Джен предпочитала сторониться бывшего и во время случайных встреч, она обменивалась нейтральными фразами и мягко отклоняла предложения пообедать и поужинать. Но сейчас ситуация немного изменилась - Джен смягчилась.

На день рождения актрисы (11 февраля звезде исполнилось 48 лет) Брэду удалось достать номер телефона бывшей жены и отправить ей теплое поздравление. Энистон поблагодарила, и сейчас, по некоторым данным, звезды общаются посредством SMS.

Впрочем, это вовсе не значит, что Энистон или Питт рассматривают возможность снова быть вместе. Джен вполне счастлива с Джастином Теру (Justin Theroux), а Брэду, по всей вероятности, понадобится время, чтобы прийти в себя после развода.

Ранее мы писали:

Дженнифер Энистон злорадствует. Актриса порадовалась, узнав о разводе Джоли и Питта. 

Дженнифер Энистон дала полезный совет девушкам старше 30 лет. Актриса рекомендует основательно разобраться в себе. 

Брэду Питту необходим психотерапевт. Актер не смог сдержать слез при встрече с детьми. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 02.03.2017 Теги: Брэд Питт

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