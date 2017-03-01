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Сергей Безруков: «Вот он я, гений»


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Сергей Безруков: «Вот он я, гений»

Звездная пара Сергей Безруков - Анна Матисон представляет свой новый фильм. Премьера картины «После тебя» состоялась в прошлом году на кинофестивале «Кинотавр». Теперь лента выходит в прокат, и на днях представлен основной трейлер.

Судя по трейлеру, снимаясь в новой картине, Безрукову пришлось основательно поработать над собой. Актер предстает в образе гениального хореографа и в то же время черствого и заносчивого человека. Сам артист уже признавался, что более циничного персонажа ему играть не приходилось.

«После тебя» — история артиста балета Алексея Темникова, лишенного возможности танцевать из-за травмы. Через 20 лет после ухода со сцены герою представляется шанс реализовать главный проект своей жизни, но ценой самой жизни.

По словам Матисон, сценарий создавался специально под Безрукова. «И я не знаю, кто бы еще мог выстроить роль так, как сделал это Сергей, и даже просто справиться с ней физически», — подчеркивает режиссер.

Сам же актер говорит, что роль Темникова открыла для него новые возможности. «Было интересно играть абсолютно закрытого человека. При этом постоянно держать второй план, который и должен воспринять зритель».

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0 Не нравится 0 Нравится 01.03.2017 Теги: Сергей Безруков

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