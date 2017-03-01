Сергей Безруков: «Вот он я, гений»
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Звездная пара Сергей Безруков - Анна Матисон представляет свой новый фильм. Премьера картины «После тебя» состоялась в прошлом году на кинофестивале «Кинотавр». Теперь лента выходит в прокат, и на днях представлен основной трейлер.
Судя по трейлеру, снимаясь в новой картине, Безрукову пришлось основательно поработать над собой. Актер предстает в образе гениального хореографа и в то же время черствого и заносчивого человека. Сам артист уже признавался, что более циничного персонажа ему играть не приходилось.
«После тебя» — история артиста балета Алексея Темникова, лишенного возможности танцевать из-за травмы. Через 20 лет после ухода со сцены герою представляется шанс реализовать главный проект своей жизни, но ценой самой жизни.
По словам Матисон, сценарий создавался специально под Безрукова. «И я не знаю, кто бы еще мог выстроить роль так, как сделал это Сергей, и даже просто справиться с ней физически», — подчеркивает режиссер.
Сам же актер говорит, что роль Темникова открыла для него новые возможности. «Было интересно играть абсолютно закрытого человека. При этом постоянно держать второй план, который и должен воспринять зритель».
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