Орландо Блум расстался с Кэти Перри

Они казались очень симпатичной звездной парой. Но, увы...Время действительно серьезных отношений Кэти Перри (Katy Perry) и Орландо Блума (Orlando Bloom) еще не пришло. Или уже прошло. Одним словом, сейчас артистам не по пути.

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Они встречались на протяжении года и время от времени появлялись вместе на различных мероприятиях. Однако на недавней постоскаровской вечеринке Vanity Fair Кэти и Орландо вели себя вовсе не как влюбленные. Они не стали позировать вместе и вообще держались особняком.

Светские обозреватели начали строить догадки. Но представители звезд предпочли внести ясность. «Прежде чем появятся многочисленные сплетни и фальсификации, мы подтверждаем, что Кейт и Орландо расстались, сохранив уважение друг к другу».

Между прочим, в начале декабря появились слухи о том, что Орландо сделал Кэти предложение руки и сердца. Напомним, актер и певица знакомы довольно давно. Слухи о романе появились в январе прошлого года, в мае звезды подтвердили домыслы. По некоторым данным, Блум познакомил подругу с сыном Флинном и Перри быстро нашла общий язык с мальчиком. Что же стало причиной расставания - пока неясно.

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Источник фото: Globallookpress.com