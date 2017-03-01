Гогунский побывал в загсе

Виталий Гогунский готовится к новой главе в жизни. Уже скоро актер официально станет семейным человеком. Накануне Виталий и его возлюбленная Ирина Маирко побывали в загсе.

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Виталий и Ирина подали заявление в Грибоедовский загс. Счастливая Маирко опубликовала в соцсетях совместный снимок на фоне учреждения и написала «Официальная невеста». Виталий же опубликовал видео ответственного процесса заполнения документов влюбленными.

Напомним, сейчас Гогунский и Маирко растят шестилетнюю дочь Милану. Первый роман пары был по-настоящему головокружительным, однако через какое-то время наступил кризис в отношениях. В конце прошлого года стало известно о возобновлении отношений артиста с моделью.

«Предложение Ире я сделал 8 лет назад в День всех влюбленных. Мы тогда не поженились, обстоятельства так сложились, эмоциональный фон был другой. И вот спустя столько лет мы вернулись к этому вопросу, причем за стол переговоров со свадебными организаторами сели вновь 14 февраля. Получается, круг замкнулся», — рассказал недавно Гогунский.

Свадьба пары состоится в апреле.

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