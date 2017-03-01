Эмма Уотсон решилась обнажиться

Эта девушка стоит особняком в Голливуде. Она практически не рассказывает о личной жизни, не появляется с бойфрендами на красной дорожке и, как ни удивительно, долгое время отказывалась от провокационных откровенных фотосессий. Но сейчас Эмма Уотсон (Emma Watson) решилась на маленькую уступку.

















Звезда согласилась на эффектную фотосессию для журнала Vanity Fair. И как рапортуют таблоиды, съемку можно назвать самой откровенной за кинокарьеру Эммы. На одном из снимков девушка предстает условно топлес - бюст прикрывает ажурное болеро.

Сама Уотсон ранее не раз поясняла, что считает лично для себя откровенные фотосессии вздором.

«Что сексуального в том, чтобы сказать: «Вот моя грудь и короткая юбка, смотрите, что у меня есть»? Мне кажется, что чем меньше, тем лучше. Чем меньше показываешь, тем интереснее. У меня нет никакого желания просто шокировать людей. Конечно, если бы Бертолуччи пригласил меня сниматься и для роли потребовалось бы обнажиться, я бы сделала это. Но показывать грудь, чтобы просто доказать, что я уже не Гермиона Грейнджер? Разве это не глупо?»

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