 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Эмма Уотсон решилась обнажиться


1 0

Эта девушка стоит особняком в Голливуде. Она практически не рассказывает о личной жизни, не появляется с бойфрендами на красной дорожке и, как ни удивительно, долгое время отказывалась от провокационных откровенных фотосессий. Но сейчас Эмма Уотсон (Emma Watson) решилась на маленькую уступку.

 
 
 

Звезда согласилась на эффектную фотосессию для журнала Vanity Fair. И как рапортуют таблоиды, съемку можно назвать самой откровенной за кинокарьеру Эммы. На одном из снимков девушка предстает условно топлес - бюст прикрывает ажурное болеро.

Сама Уотсон ранее не раз поясняла, что считает лично для себя откровенные фотосессии вздором.

«Что сексуального в том, чтобы сказать: «Вот моя грудь и короткая юбка, смотрите, что у меня есть»? Мне кажется, что чем меньше, тем лучше. Чем меньше показываешь, тем интереснее. У меня нет никакого желания просто шокировать людей. Конечно, если бы Бертолуччи пригласил меня сниматься и для роли потребовалось бы обнажиться, я бы сделала это. Но показывать грудь, чтобы просто доказать, что я уже не Гермиона Грейнджер? Разве это не глупо?»

Ранее мы писали:

Эмма Уотсон признана «потрясающей». Актриса оказалась в списке «100 самых потрясающих женщин» по версии журнала Porter. 

Эмма Уотсон не хочет встречаться с принцем Гарри. Актриса опровергла сплетни о романе с престолонаследником. 

Эмма Уотсон названа самой выдающейся женщиной года. По версии портала AskMen. 



0 Не нравится 1 Нравится 01.03.2017 Теги: Эмма Уотсон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору