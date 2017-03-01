Дмитрий Маликов: «Поп-музыка – это эмоция молодых»

Порой кажется, время не властно над Дмитрием Маликовым. 47-летний артист прекрасно выглядит, и хотя он не так часто радует публику новыми хитами, поклонников у него хоть отбавляй. Но сам певец признает, что пора дать дорогу молодым. И даже считает себя «старомодным».

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Сейчас Маликов выступает со своим музыкальным спектаклем «Перевернуть игру». На днях артист дал интервью, в котором признался, что в последнее время его достаточно мало в телеэфире.

«Я считаю, что вопрос не в количестве появлений на экране, а в качестве материала, который ты выдаешь. Потому что основа нашего жанра – это песня. И как только у меня появится песня уровня «C чистого листа», «Ты одна, ты такая», я сразу везде буду. Просто эту песню тяжело сделать сегодня. И у меня последние годы это не очень получалось. Но ни у кого же не получается всегда».

На вопрос, как он относится к недавнему скандалу по поводу новогодних передач с Примадонной, Дмитрий высказался осторожно.

«Каждый артист хочет постоянно быть на виду, но не всем это нравится, кого-то это начинает раздражать. Может, тут вопрос в некой дозировке. Если бы каждый из артистов спел не по три песни, а по одной, может, все было бы нормально. Просто происходит естественная смена поколений, и надо к этому нормально относиться. Поп-музыка – это эмоция молодых, а мы становимся старомодными. С годами мы привыкаем к своему успеху, начинаем лениться и плыть по течению. Поэтому и получаем такие петиции и оплеухи», — заметил певец журналисту «КП».

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