Волкова вернулась в православие
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Певица Юлия Волкова продолжает искать себя. И не только в творчестве. На Прощеное воскресенье артистка, как принято у православных христиан, попросила у всех прощения и опубликовала в соцсетях снимок из храма.
«Простите меня за все, душой и сердцем я с вами», — подписала снимок в храме бывшая солистка «Тату».
Поклонники тут же припомнили, что в свое время Юлия приняла ислам. «Я вернулась обратно в свою веру, в свой дом, но еще раз скажу — Бог один и пути к нему разные, ищите свой путь и будьте счастливы», — ответила певица на расспросы.
Напомним, ислам Волкова приняла семь лет назад, после разрыва с мужем, бизнесменом Парвизом Ясиновым. «Он мне ближе остальных религий, — поясняла артистка. — С Парвизом мы прожили вместе три года, и после расставания с ним я приняла ислам — в конце 2010 года. Исламом я интересуюсь уже давно, с 2003–2004 годов. Рамадан не соблюдаю, по определенным причинам. В мечеть не хожу, как и раньше не посещала церковь. Я верю в Бога внутри. Показушность в религии — это лишнее. Свинину не кушаю, алкоголь употребляю редко — в семейном кругу, с друзьями могу позволить себе бокал вина».
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Юлия Волкова: «Я опасный человек!» Артистка съязвила в адрес бывшей коллеги.
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Обсуждение 4
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По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
01.03.17 03:35
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Micha PiterСплошная мешанина в голове - "Я верю в Бога внутри. Показушность в религии — это лишнее", а сама же выставляет фото в храме на весь интернет...
28.02.17 12:38
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tutta Moskowа разве в этом заключается внутренняя вера : свинину не кушать.... алкоголь пить иногда... в церковь не ходить. Мадам что -то путает и народ вводит в заблуждение
28.02.17 11:58