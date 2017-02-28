Волкова вернулась в православие

Певица Юлия Волкова продолжает искать себя. И не только в творчестве. На Прощеное воскресенье артистка, как принято у православных христиан, попросила у всех прощения и опубликовала в соцсетях снимок из храма.

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«Простите меня за все, душой и сердцем я с вами», — подписала снимок в храме бывшая солистка «Тату».

Поклонники тут же припомнили, что в свое время Юлия приняла ислам. «Я вернулась обратно в свою веру, в свой дом, но еще раз скажу — Бог один и пути к нему разные, ищите свой путь и будьте счастливы», — ответила певица на расспросы.

Напомним, ислам Волкова приняла семь лет назад, после разрыва с мужем, бизнесменом Парвизом Ясиновым. «Он мне ближе остальных религий, — поясняла артистка. — С Парвизом мы прожили вместе три года, и после расставания с ним я приняла ислам — в конце 2010 года. Исламом я интересуюсь уже давно, с 2003–2004 годов. Рамадан не соблюдаю, по определенным причинам. В мечеть не хожу, как и раньше не посещала церковь. Я верю в Бога внутри. Показушность в религии — это лишнее. Свинину не кушаю, алкоголь употребляю редко — в семейном кругу, с друзьями могу позволить себе бокал вина».

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