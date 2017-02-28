У Панайотова появился серьезный конкурент

Уже совсем скоро будет названо имя артиста, который представит Россию на «Евровидении». И, как обычно, обстановка накаляется. Ветераны отечественного шоу-биза призывают к бойкоту конкурса. А тем временем в рядах фаворитов происходят серьезные изменения.

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На протяжении нескольких недель основным претендентом на поездку в Киев считался Александр Панайотов. Но сейчас в Сети запущен флешмоб #АнтонюкнаЕвро в поддержку победительницы шоу «Голос» Дарьи Антонюк. Появились даже сообщения о том, что якобы на Первом канале уже все решено. Причем в пользу Дарьи.

Публикация от Дарья Антонюк (@daryantonyuk) Янв 31 2017 в 2:43 PST

Однако представители канала заявили Life, что пока предпочитают не комментировать ситуацию. И оставляют за собой право сделать заявление по «Евровидению» до 11 марта — крайнего срока представления кандидата на конкурс от страны.

В различных изданиях тем временем появились сообщения о том, что Панайотов уже начинает серьезную подготовку к конкурсу. Молодой человек работает над фигурой и старается сбросить несколько лишних кило.

Кстати, ранее Юрий Лоза уже объяснял, как Александру следует выступить на конкурсе. «Александр поет хорошо, не более того. На конкурсе ему может помочь только одно: если его пошлют не побеждать, а просто достойно представить свою страну. Пусть ему русские, а не иностранцы, напишут песню, поставят номер и даже костюм наши дизайнеры сошьют. Пусть он покажет всему миру, что Россия имеет свою музыкальную эстраду и самобытность. Даже если он победит, он не будет нужен никому, кроме России».

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