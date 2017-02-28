Поргину назвали виновницей ДТП
0 0
Накануне известный актер Николай Караченцов снова попал в серьезную аварию. Артист госпитализирован и находится под контролем медиков. А тем временем журналисты пытаются выяснить, кто виновник аварии? По некоторым данным, за рулем в момент инцидента была Людмила Поргина.
ДТП с участием Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которой находился Караченцов, произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Внедорожник столкнулся с грузовиком «Газель» и опрокинулся.
Первоначально сообщалось, что авария произошла по вине водителя «Газели». Теперь же стало известно, что правила нарушил водитель Toyota. Есть данные, что за рулем находилась Людмила Поргина. Также в авто были Караченцов, его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева. Расследование продолжается.
Сейчас Николай Петрович находится в нейрохирургической реанимации больницы имени Склифосовского. У актера диагностировано сотрясение мозга. По словам медиков, состояние артиста на данный момент не вызывает опасений.
Ранее мы писали:
10 лучших фильмов Николая Караченцова. Вспомним лучшие картины с участием одного из самых интересных советских и российских актёров.
Николай Караченцов отмечает юбилей. В честь 65-летия актера в Театре эстрады прошел праздничный театрализованный вечер.
Джигурда высказался о драке с Корчевниковым. Никита прокомментировал инцидент в программе "Прямой эфир".
Читайте также
-
Новости | 01.03.2017
-
Новости | 28.02.2017
-
Настроение | 27.10.2014
-
Новости | 01.03.2017