 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Поргину назвали виновницей ДТП


0 0

Накануне известный актер Николай Караченцов снова попал в серьезную аварию. Артист госпитализирован и находится под контролем медиков. А тем временем журналисты пытаются выяснить, кто виновник аварии? По некоторым данным, за рулем в момент инцидента была Людмила Поргина.

ДТП с участием Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которой находился Караченцов, произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Внедорожник столкнулся с грузовиком «Газель» и опрокинулся.

Первоначально сообщалось, что авария произошла по вине водителя «Газели». Теперь же стало известно, что правила нарушил водитель Toyota. Есть данные, что за рулем находилась Людмила Поргина. Также в авто были Караченцов, его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева. Расследование продолжается.

Сейчас Николай Петрович находится в нейрохирургической реанимации больницы имени Склифосовского. У актера диагностировано сотрясение мозга. По словам медиков, состояние артиста на данный момент не вызывает опасений.

Ранее мы писали:

10 лучших фильмов Николая Караченцова. Вспомним лучшие картины с участием одного из самых интересных советских и российских актёров.

Николай Караченцов отмечает юбилей. В честь 65-летия актера в Театре эстрады прошел праздничный театрализованный вечер.

Джигурда высказался о драке с Корчевниковым. Никита прокомментировал инцидент в программе "Прямой эфир". 



0 Не нравится 0 Нравится 28.02.2017 Теги: Николай Караченцов

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору