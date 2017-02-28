Поргину назвали виновницей ДТП

Накануне известный актер Николай Караченцов снова попал в серьезную аварию. Артист госпитализирован и находится под контролем медиков. А тем временем журналисты пытаются выяснить, кто виновник аварии? По некоторым данным, за рулем в момент инцидента была Людмила Поргина.

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ДТП с участием Toyota Highlander, на пассажирском сиденье которой находился Караченцов, произошло вечером 27 февраля в поселке Загорянский Щелковского района Московской области. Внедорожник столкнулся с грузовиком «Газель» и опрокинулся.

Первоначально сообщалось, что авария произошла по вине водителя «Газели». Теперь же стало известно, что правила нарушил водитель Toyota. Есть данные, что за рулем находилась Людмила Поргина. Также в авто были Караченцов, его родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева. Расследование продолжается.

Сейчас Николай Петрович находится в нейрохирургической реанимации больницы имени Склифосовского. У актера диагностировано сотрясение мозга. По словам медиков, состояние артиста на данный момент не вызывает опасений.

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