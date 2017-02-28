Наталья Водянова отмечает 35-летие
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Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых известных русских красавиц. 28 февраля Наталье Водяновой исполняется 35 лет. Дата достаточно серьезная. Но топ-модель легко относится к возрасту.
Звезда подиума, счастливая мать пятерых детей, известный филантроп. Сегодня она сосредоточена на материнстве и благотворительных проектах.
По словам Натальи, она весьма требовательная женщина. Не перфекционистка, но с достаточно высокой планкой. «Я много требую – от себя, от детей, от команды. Бывают ситуации, когда теряю терпение. Но не из злости, а просто потому, что все мы несовершенны. Потом всегда извиняюсь. И еще я стараюсь требовать с любовью. Я не знаю. Я стараюсь. Мы ответственны за свои поступки; нужно стремиться к совершенству».
Водянова чувствует себя счастливицей. И не только из-за успешной модельной карьеры.
«Мой путь был сложным, но он дал мне истоки жизненной силы, умение находить позитивное во всем. У меня здоровые дети, все хорошо в семье, а любые испытания – это возможность чему-то научиться. Выбор идет изнутри. Это позиция. Пройдя сложный путь, понимаешь, что все остальное преодолимо».
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Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 3
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ИнтересноА ей приходящий французский любовник что-нибудь подарил на день рождения?
01.03.17 06:32
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По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
01.03.17 03:35
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Марианна Санкт ПетербургНаталье только 35 ! Известна во всем мире, гордость наша ! С днем рождения ! Любви, счастья, еще красивых детей !
01.03.17 01:23