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Наталья Водянова отмечает 35-летие


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Сегодня свой день рождения отмечает одна из самых известных русских красавиц. 28 февраля Наталье Водяновой исполняется 35 лет. Дата достаточно серьезная. Но топ-модель легко относится к возрасту.

 
 
 

Звезда подиума, счастливая мать пятерых детей, известный филантроп. Сегодня она сосредоточена на материнстве и благотворительных проектах.

По словам Натальи, она весьма требовательная женщина. Не перфекционистка, но с достаточно высокой планкой. «Я много требую – от себя, от детей, от команды. Бывают ситуации, когда теряю терпение. Но не из злости, а просто потому, что все мы несовершенны. Потом всегда извиняюсь. И еще я стараюсь требовать с любовью. Я не знаю. Я стараюсь. Мы ответственны за свои поступки; нужно стремиться к совершенству».

Водянова чувствует себя счастливицей. И не только из-за успешной модельной карьеры.

«Мой путь был сложным, но он дал мне истоки жизненной силы, умение находить позитивное во всем. У меня здоровые дети, все хорошо в семье, а любые испытания – это возможность чему-то научиться. Выбор идет изнутри. Это позиция. Пройдя сложный путь, понимаешь, что все остальное преодолимо».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 5 Нравится 28.02.2017 Теги: наталья водянова

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