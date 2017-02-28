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Махершала Али стал лицом Calvin Klein


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Маркетологи бренда Calvin Klein совершили прорыв. В воскресенье на церемонии «Оскар» драма «Лунный свет» была названа лучшим фильмом. А через несколько часов после завершения церемонии была представлена новая рекламная кампания Calvin Klein с участием звезд картины.

 
 
 

43-летний Махершала Али (Mahershala Ali) в воскресенье получил награду Американской киноакадемии как лучший актер второго плана. Но незадолго до церемонии актер принял участие в эффектной черно-белой фотосессии модного бренда. И надо сказать, что на снимках Махершала выглядит очень неплохо.

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    Рисунок
    Как вам фотосессия Али?

До недавнего Али был известен широкой публике по ролям в сериалах «Карточный домик» и «Люк Кейдж».

Махершала родился и вырос в Калифорнии. В юности он рассчитывал на спортивную карьеру, активно занимался баскетболом. Но в какой-то момент парень разочаровался в профессиональном спорте. В колледже начал проявлять интерес к актерству, а после того, как сыграл в одной из пьес, увлекся серьезно и присоединился к калифорнийскому театру имени Шекспира.

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0 Не нравится 1 Нравится 28.02.2017 Теги: Махершала Али

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