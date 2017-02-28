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Фриске борются за деньги


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В Перовском суде Москвы прошла подготовка к рассмотрению претензий «Русфонда» к наследникам певицы Жанны Фриске. Сумма иска составляет 25 миллионов рублей, и уже второй год благотворительная организация пытается вернуть средства. Пока договоренность не достигнута.

На слушании присутствовали представители Владимира Фриске и Платона Шепелева. Ответчики заявили ходатайство о проведении процесса в закрытом режиме, однако с учетом возражений «Русфонда» суд отклонил ходатайство.

Представители благотворительной организации предложили провести экспертизу имущества артистки, которое перешло наследникам. Однако представители Фриске и Шепелева были против. В итоге судья предложил ответчикам обеспечить сумму иска в размере 21 миллиона рублей и перечислить денежные средства на депозит судебного департамента, или же суд назначит экспертизу. Если по результатам экспертизы выяснится, что средства были потрачены незаконно, их спишут со счета. Если будет доказано обратное, то будет произведен возврат семье Фриске.

Юристы Фриске попросили время на обдумывание предложения. Следующее заседание суда состоится 14 марта.

Ранее мы писали:

Памятник Фриске установлен на кладбище. Поклонники уже оценили скульптуру.​

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Семья Фриске обнаружила доказательства мошенничества Шепелева. Родные покойной звезды ведут расследование.



1 Не нравится 0 Нравится 28.02.2017 Теги: фриске

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