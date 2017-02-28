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Боня блеснула в Голливуде


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Самообладанию Виктории Бони можно позавидовать. Несколько недель назад девушка сообщила о разрыве с любимым мужчиной, но никаких депрессий и мрачных рефлексий.

 

Публикация от @hofitgolanfan

Виктория старается брать от жизни по максимуму и вчера повеселилась на одной из звездных пати в Голливуде. Боня и ее подруга телеведущая Хофит Голан стали гостьями постоскаровской вечеринки, организованной музыкантом Элтоном Джоном совместно с итальянским ювелирным домом Bulgari.

Виктория появилась в богемном кружевном наряде и была определенно не похожа на девушку, страдающую после расставания. Позже Боня сообщила, что отлично провела время. «Это была лучшая вечеринка под грифом #секретно #безкамер #theparty #losangeles».

Подписчики же отметили, что Виктория прекрасно выглядит: «Кажется, свобода ей на пользу, она похорошела и стала более естественной», «Очень красивое лицо», «Вика, наконец, попала в Голливуд! Ура, сбылась мечта карьеристки», «Какая красота!!!»

Напомним, недавно Боня рассталась с отцом своей дочери Анджелины Алексом Смерфитом. Бывшим удалось сохранить достаточно теплые отношения.

Ранее мы писали:

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Шарапова блеснула на постоскаровской вечеринке. Мария возвращается к привычной жизни.

Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.​



1 Не нравится 1 Нравится 28.02.2017 Теги: виктория боня

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