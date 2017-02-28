Боня блеснула в Голливуде
1 1
Самообладанию Виктории Бони можно позавидовать. Несколько недель назад девушка сообщила о разрыве с любимым мужчиной, но никаких депрессий и мрачных рефлексий.
Виктория старается брать от жизни по максимуму и вчера повеселилась на одной из звездных пати в Голливуде. Боня и ее подруга телеведущая Хофит Голан стали гостьями постоскаровской вечеринки, организованной музыкантом Элтоном Джоном совместно с итальянским ювелирным домом Bulgari.
Виктория появилась в богемном кружевном наряде и была определенно не похожа на девушку, страдающую после расставания. Позже Боня сообщила, что отлично провела время. «Это была лучшая вечеринка под грифом #секретно #безкамер #theparty #losangeles».
Подписчики же отметили, что Виктория прекрасно выглядит: «Кажется, свобода ей на пользу, она похорошела и стала более естественной», «Очень красивое лицо», «Вика, наконец, попала в Голливуд! Ура, сбылась мечта карьеристки», «Какая красота!!!»
Напомним, недавно Боня рассталась с отцом своей дочери Анджелины Алексом Смерфитом. Бывшим удалось сохранить достаточно теплые отношения.
Ранее мы писали:
Церемония «Оскар»: Стильные триумфы и катастрофы. Кто из звезд показал себя во всей красе на красной дорожке? Кто допустил стильный промах?
Шарапова блеснула на постоскаровской вечеринке. Мария возвращается к привычной жизни.
Виктория Боня оставила дочь с отцом. Звезде удалось сохранить хорошие отношения с бывшим.
Читайте также
Обсуждение 8
-
скромняшканаслаждайтесь жизнью, и живите сегоднешним днем. зачем рыдать о том что уже произошло сделай выводы и шагай дальше
01.03.17 08:02
-
Весна МскВосхищаюсь её силе воли ?
01.03.17 07:49
-
Галаплатье у нее классное)))
01.03.17 07:40
-
По результатам проверки 87% людей заражены паразитами! КАЖДЫЙ ГОД ИЗ-ЗА ПАРАЗИТОВ НАЙДЕННЫХ В РЫБЕ, ОВОЩАХ И ФРУКТАХ, КУПЛЕННЫХ В МАГАЗИНАХ И НА РЫНКАХ умирают миллионы!Вот статья минздрава как спаси себя и близких --- http://eta.pe/parazitu
01.03.17 03:34
-
СимаСлезы льет скорее он, подозреваю расстались по ее хорошо взвешенной инициативе. Вот вам девочка из провинции, умница.
28.02.17 20:25
-
ПрелестьЖизнь хороша и жить хорошо!
28.02.17 17:05