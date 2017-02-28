Боня блеснула в Голливуде

Самообладанию Виктории Бони можно позавидовать. Несколько недель назад девушка сообщила о разрыве с любимым мужчиной, но никаких депрессий и мрачных рефлексий.

Публикация от @hofitgolanfan Фев 27 2017 в 11:18 PST

Виктория старается брать от жизни по максимуму и вчера повеселилась на одной из звездных пати в Голливуде. Боня и ее подруга телеведущая Хофит Голан стали гостьями постоскаровской вечеринки, организованной музыкантом Элтоном Джоном совместно с итальянским ювелирным домом Bulgari.

Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Фев 27 2017 в 5:32 PST

Виктория появилась в богемном кружевном наряде и была определенно не похожа на девушку, страдающую после расставания. Позже Боня сообщила, что отлично провела время. «Это была лучшая вечеринка под грифом #секретно #безкамер #theparty #losangeles».

Подписчики же отметили, что Виктория прекрасно выглядит: «Кажется, свобода ей на пользу, она похорошела и стала более естественной», «Очень красивое лицо», «Вика, наконец, попала в Голливуд! Ура, сбылась мечта карьеристки», «Какая красота!!!»

Напомним, недавно Боня рассталась с отцом своей дочери Анджелины Алексом Смерфитом. Бывшим удалось сохранить достаточно теплые отношения.

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