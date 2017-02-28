Адриана Лима задумалась об окончании карьеры

Она более пятнадцати лет на подиуме. И считается самым долгоиграющим «ангелом» Victoria's Secret. Но Адриана Лима (Adriana Lima) предпочитает не жить иллюзиями. Бразильская топ-модель уже определилась со сроками «выхода на пенсию».

















35-летняя Лима стала звездой нового номера журнала Ocean Drive. Девушка позировала для эффектной фотосессии и рассказала о своем опыте работы в модельном бизнесе и материнстве.

Как напоминает издание, Адриана одна из немногих представляла драгоценное Fantasy Bra дважды. «Это нечто действительно особенное, — говорит модель. — Демонстрировать драгоценное бра. Это кульминация модного шоу. Это некий сюрприз. И все мы (ангелы) с нетерпением ждем, когда же станет известно, кто представит бра на новом шоу».

Сейчас Лима в прекрасной форме. Но о будущем она предпочитает думать, не надевая розовых очков. «Моя цель - участвовать в модных показах до 40 лет как минимум. А может, и дольше, если получится».

Кстати, недавно Адриана поделилась одним из секретов красоты: «Я пью много воды, и это удивительно действует на мою кожу. Если у вас непростой день и вы хотите чем-то порадовать себя, то обмакните ватный диск в ледяную кокосовую воду и протрите лицо».

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