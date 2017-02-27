Моника Беллуччи обидела мужчин

Итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci) обожает смелые эксперименты. И не только на съемочной площадке. На днях актриса довольно резко высказалась в ходе беседы с прессой на Белградском кинофестивале FEST. Такого журналисты не ожидали.

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Беседуя с прессой, в ответ на просьбу сказать что-нибудь на сербском языке Моника неожиданно заявила: «Мужчины — скоты». Фраза была произнесена на сербском, но журналисты все равно были в явном замешательстве.

Но обошлось без скандала. Режиссер Эмир Кустурица поспешил объяснить, что это реплика из его фильма «По млечному пути», в котором она сыграла главную роль.

Как напоминают СМИ, для съемок в новой картине Кустрицы Беллуччи выучила сербский язык, поскольку режиссер был против озвучивания роли другой актрисой. По словам актрисы, она часами говорила различные фразы, добиваясь звучания без акцента. Кроме того, Беллуччи научилась доить коров, снималась в ледяной воде, а также таскала на плечах главного героя. По словам дивы, эта роль стала самой зрелой в карьере.

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Источник фото: Globallookpress.com