 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Моника Беллуччи обидела мужчин


1 0

Итальянская кинодива Моника Беллуччи (Monica Bellucci) обожает смелые эксперименты. И не только на съемочной площадке. На днях актриса довольно резко высказалась в ходе беседы с прессой на Белградском кинофестивале FEST. Такого журналисты не ожидали.

Беседуя с прессой, в ответ на просьбу сказать что-нибудь на сербском языке Моника неожиданно заявила: «Мужчины — скоты». Фраза была произнесена на сербском, но журналисты все равно были в явном замешательстве.

Но обошлось без скандала. Режиссер Эмир Кустурица поспешил объяснить, что это реплика из его фильма «По млечному пути», в котором она сыграла главную роль.

Как напоминают СМИ, для съемок в новой картине Кустрицы Беллуччи выучила сербский язык, поскольку режиссер был против озвучивания роли другой актрисой. По словам актрисы, она часами говорила различные фразы, добиваясь звучания без акцента. Кроме того, Беллуччи научилась доить коров, снималась в ледяной воде, а также таскала на плечах главного героя. По словам дивы, эта роль стала самой зрелой в карьере.

Ранее мы писали: 

Моника Беллуччи похвасталась сексуальностью. Фотосессия для французского мужского издания LUI. 

Моника Беллуччи: «Не хочу быть частью трагедии Голливуда». Итальянская звезда не из тех, кто мечтает жить и работать на «фабрике грез». 

Моника Беллуччи сдает? У каждой звезды случаются неудачные дни. 

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 27.02.2017 Теги: Моника Беллуччи

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору