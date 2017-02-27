 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Мать Жанны Фриске расцвела


3 0

Два года назад она пережила страшную трагедию - потеряла любимую дочь. Но жизнь продолжается. Сегодня Ольга Владимировна Фриске старается держать себя в руках, тщательно следит за собой. И надо сказать, прекрасно выглядит.

На выходных Наталья Фриске опубликовала в Insta снимок матери. «Зять пригласил тещу в театр)) Дочка маму собирала долго). Они у меня должны быть самыми красивыми!!! И вот разве скажешь, что мамуле 66 лет в этом году будет?» — написала девушка.

Подписчики Натальи поспешили с комплиментами: «Ну ничего себе! Выглядит очень молодо! Потрясающе», «Шикарная, статная, и безмерно загадочная мамуля у тебя, Натусь!!!», «Не мама, а королева», «Очень красивая женщина», «Рубашка клевая... Мама - супер, глаз не оторвать», «Ой, Ольга Владимировна отлично выглядит, красотка. Спасибо, Наталья, порадовали фото».

Тем временем в Перовском суде Москвы несколько недель назад началось разбирательство между благотворительной организацией «Русфонд» и наследниками Жанны Фриске по вопросу средств, перечисленных на лечение звезды. Поскольку наследство поп-звезды принято родителями и ребенком, то суд постановил привлечь Ольгу и Владимира Фриске и Платона Шепелева в качестве соответчиков по делу. Предполагается, что интересы четырехлетнего Платона будет представлять его отец - Дмитрий Шепелев.

Ранее мы писали:

Владимир Фриске напишет книгу о дочери. Дмитрий Шепелев биографию певицы уже представил.

Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.  

Семья Фриске обнаружила доказательства мошенничества Шепелева. Родные покойной звезды ведут расследование.



0 Не нравится 3 Нравится 27.02.2017 Теги: фриске

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору