Мать Жанны Фриске расцвела

Два года назад она пережила страшную трагедию - потеряла любимую дочь. Но жизнь продолжается. Сегодня Ольга Владимировна Фриске старается держать себя в руках, тщательно следит за собой. И надо сказать, прекрасно выглядит.

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На выходных Наталья Фриске опубликовала в Insta снимок матери. «Зять пригласил тещу в театр)) Дочка маму собирала долго). Они у меня должны быть самыми красивыми!!! И вот разве скажешь, что мамуле 66 лет в этом году будет?» — написала девушка.

Подписчики Натальи поспешили с комплиментами: «Ну ничего себе! Выглядит очень молодо! Потрясающе», «Шикарная, статная, и безмерно загадочная мамуля у тебя, Натусь!!!», «Не мама, а королева», «Очень красивая женщина», «Рубашка клевая... Мама - супер, глаз не оторвать», «Ой, Ольга Владимировна отлично выглядит, красотка. Спасибо, Наталья, порадовали фото».

Тем временем в Перовском суде Москвы несколько недель назад началось разбирательство между благотворительной организацией «Русфонд» и наследниками Жанны Фриске по вопросу средств, перечисленных на лечение звезды. Поскольку наследство поп-звезды принято родителями и ребенком, то суд постановил привлечь Ольгу и Владимира Фриске и Платона Шепелева в качестве соответчиков по делу. Предполагается, что интересы четырехлетнего Платона будет представлять его отец - Дмитрий Шепелев.

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Дмитрий Шепелев написал книгу о Жанне Фриске. В ней телеведущий откровенно рассказал свою историю любви и борьбы с болезнью жены.

Семья Фриске обнаружила доказательства мошенничества Шепелева. Родные покойной звезды ведут расследование.