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Катя Гордон выбрала необычное имя для сына


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Катя Гордон выбрала необычное имя для сына

Катя Гордон любит удивлять. Неделю назад звезда родила второго сына и вчера представила малыша публике в своем Instagram. Причем имя мальчику Катя выбрала довольно необычное.

Гордон опубликовала в микроблоге снимок ножки малыша и написала: «Знакомьтесь: Лео, Леон. Царь людей и зверей;). Еще один житель моей планеты с баобабами ;)».

Подписчики удивились: «Леон?! Имя сыну?! Чье оно, совсем необычное!», «А разве это не разные имена? Моего сына зовут Леон, это полное имя. А Лео это сокращенное Леонардо», «Как Леонардо Ди Каприо?», «Лео становится популярным?» Кстати, незадолго до родов артистка говорила, что планирует назвать мальчика Даниэлем.

Чуть ранее Катя объяснила поклонникам, что сплетни о разрыве с отцом ребенка совершенно безосновательны. «Боже, сколько же ещё бреда напишут. Если судиться со всеми, времени не хватит. Повторяю, мы с отцом ребенка счастливы, что у нас родился сын. Никто никого не бросал, единственное, что случилось - 3 дня реанимации и борьба за мою жизнь. Все остальное - желание позлословить и обратить мою радость в дерьмо. Ну такова жизнь;) Это все труднее сделать ;)».

Ранее мы писали:  

Катя Гордон: «Хочу посвятить свою жизнь себе». Звезда учится здоровому эгоизму.

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Катя Гордон ищет жениха. Ведущая стала участницей ток-шоу «Давай поженимся!».



0 Не нравится 0 Нравится 27.02.2017 Теги: катя гордон

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