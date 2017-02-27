Газманов призвал бойкотировать «Евровидение»

Популярный певец Олег Газманов не относится к тем, кто с интересом следит за международными музыкальными конкурсами. И тем не менее у артиста есть свое мнение по поводу предстоящего «Евровидения». Газманов полагает, что в этом году России не стоит принимать участие в конкурсе. Поскольку политика Киева в отношении российских артистов крайне недружелюбна.

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В прошлом году Газманов оказался в так называемом черном списке. Артисту запрещен въезд на территорию Украины. Певец считает подобное возмутительным и в новом интервью призвал к бойкоту «Евровидения».

«Организаторы конкурса прогнулись под Украину, выполняя ее условия - нашим артистам запрещают въезжать в страну, где проводят конкурс. Я считаю, это геноцид наших артистов. Я-то не собираюсь ехать на «Евровидение», но сам факт того, что сотни наших артистов объявлены невъездными на Украину, это нонсенс. Я считаю, нам надо публично отказаться от «Евровидения». Оно ничего нам не дает - никаких преимуществ в жизни, в развитии культуры. Поэтому надо публично хлопнуть дверью: "Ребята, хватит!" Надо сделать свой международный конкурс - для зоны СНГ. Я бы так поступил», — высказался артист в интервью «Комсомольской правде».

По словам Газманова, «Евровидение» превратилось в отнюдь не музыкальное, а политическое соревнование. «Если нашему артисту в какой-то стране народ ставит 10 баллов, а жюри дает ноль - как это назвать? Что это за конкурс такой? В этой ситуации нужно во всех западных и наших СМИ раскрыть сущность этого конкурса. Он уже давным-давно политический. Сейчас удобный случай. Надо просто сказать, что мы не поедем, потому что не хотим терпеть различного рода провокации и думать, что там будет с нашими ребятами, которые туда поедут».

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