 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Анисина уговорила Джигурду на развод


1 0

Скандальная история расставания звездной пары Марина Анисина - Никита Джигурда подходит к концу. Недавно бард добился аннулирования решения о разводе. Суд дал супругам месяц на примирение. Но в конце концов Анисина добилась своего.

На днях Джигурда заинтриговал публику сообщением о «ночи любви» с женой. Поклонники фигуристки удивились, ведь ранее Марина говорила, что совершенно не намерена продолжать жизнь с Никитой, и говорила о том, что оказалась «жертвой».

Теперь же Анисина пояснила в соцсетях: «Джигурда попросил прощения за то, что ввёл в заблуждение общественность, рассказав о ночи любви, которой не было! На девятилетие нашей свадьбы, 23 февраля, встретились в ресторане Урюк, у нашей любимой Оксаны Билеры! Не забывайте - Джигурда отец моих детей! Под утро согласился дать развод!»

 

Джигурда информацию подтвердил: «Ночь прощальной Любви была не в постели, как подумали многие. Ночь прощальной Любви была в колыбели прощального танца. И в итоге я согласился дать развод».

Напомним, Анисина подала на развод в октябре прошлого года. Спортсменка заявила о непримиримых противоречиях, в частности, о разных взглядах на воспитание детей и регулярных конфликтах.

Ранее мы писали:

Почему Анисина подала на развод? Жорин обмолвился о проблемах с психикой Джигурды. 

Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены. 

Никита Джигурда разозлил жену. Анисина избила мужа сковородкой. 



0 Не нравится 1 Нравится 27.02.2017 Теги: марина анисина

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору