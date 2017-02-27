Анисина уговорила Джигурду на развод

Скандальная история расставания звездной пары Марина Анисина - Никита Джигурда подходит к концу. Недавно бард добился аннулирования решения о разводе. Суд дал супругам месяц на примирение. Но в конце концов Анисина добилась своего.

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На днях Джигурда заинтриговал публику сообщением о «ночи любви» с женой. Поклонники фигуристки удивились, ведь ранее Марина говорила, что совершенно не намерена продолжать жизнь с Никитой, и говорила о том, что оказалась «жертвой».

Теперь же Анисина пояснила в соцсетях: «Джигурда попросил прощения за то, что ввёл в заблуждение общественность, рассказав о ночи любви, которой не было! На девятилетие нашей свадьбы, 23 февраля, встретились в ресторане Урюк, у нашей любимой Оксаны Билеры! Не забывайте - Джигурда отец моих детей! Под утро согласился дать развод!»

Публикация от Анисина Марина (@marinanisina) Фев 26 2017 в 1:00 PST

Джигурда информацию подтвердил: «Ночь прощальной Любви была не в постели, как подумали многие. Ночь прощальной Любви была в колыбели прощального танца. И в итоге я согласился дать развод».

Напомним, Анисина подала на развод в октябре прошлого года. Спортсменка заявила о непримиримых противоречиях, в частности, о разных взглядах на воспитание детей и регулярных конфликтах.

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