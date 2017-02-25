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Тина Канделаки раскрыла секреты похудения


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Тина Канделаки одна из тех женщин, которые обожают бросать вызов. Вызов обществу и даже старению. В свой 41 год звезда отлично выглядит. Тина не скрывает, что тщательно следит за собой. И на днях поделилась секретами красоты.

Тина, как и многие кавказские женщины, любит вкусно поесть. Но после сорока лет процесс метаболизма, как известно, замедляется. Так что приходится держать себя в руках, чтобы не страдать от лишнего веса. Как действует Канделаки? «Про похудение... 1. Сократила рыбу. Ем 1, максимум - 2 раза в неделю. 2. Спорт/кремы/массаж - без этого никуда.. 3. Меньше воды во второй половине дня...» — коротко перечислила звезда свои основные пункты.

По словам знаменитости, массаж она не любит, но понимает, что без него кожа может утратить тонус. «И кремы! Без них дряблая старость», — рассуждает Тина.

Подписчики знаменитости к информации отнеслись критически: «Но в день же надо выпивать 2,5 литра воды... как быть тогда? До 15:00 пить?», «Ну и неправильно про воду. Есть физиологический, у каждого свои мл воды», «Если не пить воду, это кровь густая, проблемы с гипертонией, рыба это фосфор, ногти, волосы, цвет лица - это в ваших руках. Диета в условиях нашего климата - это потеря иммунитета и всевозможные болезни», «Тина, вы такая красавица, мне кажется, Вы влюблена... вот весь секрет и похудения, и свежего вида!!!»

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2 Не нравится 2 Нравится 25.02.2017 Теги: Тина Канделаки

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