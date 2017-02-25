Пелагея вышла на сцену

Звездные мамы в декрете не засиживаются. И певица Пелагея не стала исключением. На днях артистка вышла на сцену впервые после родов.

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Пелагея блеснула на юбилейном концерте Николая Расторгуева и группы «Любэ» в столичном концертном зале «Крокус Сити Холл». Расторгуев лично представил коллегу: «А сейчас на сцену выйдет молодая мама, певица Пелагея», — анонсировал выход вокалистки Николай Вячеславович.

«Ой, я сегодня первый раз вышла из дома», — обмолвилась счастливая мама. Журналисты и зрители сразу же отметили, что артистка прекрасно выглядит через месяц после родов. Впрочем, пока Пелагея не спешит возвращаться к гастрольной деятельности.

Напомним, в конце января стало известно о том, что певица родила дочь. Как рассказывал муж звезды, хоккеист Иван Телегин, девочку назвали Таисией. Ранее одна из подруг артистки рассказала, что к появлению первенца Пелагея подготовилась достаточно серьезно. «Заниматься малышом Поля планирует без помощи няни. Рядом же ее мама Света. У мужа Ивана, кстати, есть опыт в воспитании детей: он растил 6-месячного сына Марка, пока не ушел из семьи».

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